El Leeds de Bielsa cayó ante el Everton y se acerca a la zona de descenso

El Leeds de Marcelo Bielsa agoniza y pareciera no levantar cabeza, luego de perder por 3 a 0 ante el Everton en un partido en el que el club de Yorkshire mostró poco y nada. De esta manera las próximas fechas de la Premier League, y posiblemente las últimas para el “Loco” como DT del club, serán cruciales para mantenerse en la primera categoría del fútbol inglés.

Ambos equipos llegaron al encuentro con la necesidad imperiosa de quedarse con los tres puntos. El Everton venía arrastrando una mala racha con cuatro derrotas consecutivas, mientras que el equipo del Loco Bielsa, venía de empatar con el Aston Villa por 3 a 3 y necesita sumar puntos para alejarse de la zona de descenso.

Durante el primer segmento, el Everton mostró un claro dominio del juego, ante un Leeds que parecía perdido. A los 9 minutos, Bielsa tuvo que forzar el primer cambio debido a una lesión del defensor, Stuart Dallas. De inmediato, el equipo local aprovechó para abrir el marcador mediante un remate de cabeza de Seamus Coleman.

Seamus Coleman fue quien abrió el marcador a favor del Everton a los 10 minutos de iniciado el partido dpa - PA Wire

A los 22 minutos, luego un tiro de esquina, Anthony Gordon asistió a Michael Kane quien, también de cabeza, hizo que el Everton se fuera al vestuario dos goles arriba de un Leeds que no pateó ni siquiera una vez al arco contrario.

El segundo tiempo no dejó mucho. Si bien el Leeds generó algunas jugadas, el equipo de Bielsa no logró acertar y, a los 77 minutos, el brasilero Richarlison no perdonó, y tras un remate con la izquierda desde fuera del área, el Everton sentenció el partido con el tercer gol.

El festejo de Richarlison tras el golazo que sentenció el partido ap - PA

De esta manera el Everton se mantiene en en el décimo sexto puesto con 22 puntos y 5 triunfos, mientras que el Leeds llegó a las 23 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo, ambos arañando la zona de descenso.

Ahora el Leeds espera por dos partidos cruciales en los que se enfrentará con tan solo 3 días de diferencia al Manchester United de Cristiano Ronaldo y al Liverpool Mohamed Salah. Mientras que Wolves y Tottenham serán los próximos rivales del Everton.

El resumen