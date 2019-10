Sin anestesia: Gatti criticó duramente a Messi

Hugo Gatti, radicado desde hace años en España, mantiene su estilo crítico y visceral. Cuando habla, el exarquero de Boca no tiene grises, y se muestra polémico. Aunque el tema en cuestión sea Lionel Messi el día siguiente a su partido brillante contra Real Valladolid, en el que marcó dos goles, hizo dos asistencias y recibió las reverencias del público de Barcelona en la goleada por 5-1 por la Liga de España. No obstante, a Gatti no lo conmueve tanto y fue lapidario con el astro rosarino.

No le importa ni el caño que se hizo viral ni evalúa las chances de ganar el Balón de Oro. Apuntó y disparó el Loco: "Messi es menos que Di María y al lado de Maradona no existe". Y agregó: "Parece que soy anti-argentino, anti-Messi, pero Messi, hasta que no juegue bien los partidos difíciles, será un Messi local, el mejor de la Liga, nada más. Cuando tenga las pelotas de decir que se va al Real Madrid porque quiere demostrar que es el mejor, como hizo Cristiano Ronaldo, será el mejor. Sino, será uno más".

Para Gatti, invitado al programa de televisión El Chiringuito, "es muy fácil jugar en su casa, en su terrenito. A Messi lo veo jugar con equipos medio pelo. Que juegue en la Champions, que juegue con Argentina, que juegue en el Mundial... Ahí va a pelear con Maradona, Di Stéfano, Pelé o Cruyff". Y subió la apuesta: "En partidos grandes no lo vi. Ojalá gane el Mundial con Argentina y que me tape la boca a mí y a la mayoría de los argentinos".

Según Gatti, contra Valladolid "hizo dos o tres cosas maravillosas, ¿pero sabés lo que eran los otros muchachos? Faltaba que entre Ronaldo (el ex campeón del mundo brasileño es actualmente el presidente del club pucelano) y que trate él de hacer un gol". Y volvió sobre el foco internacional: "Las últimas dos Champions League que jugó Messi no tocó el balón, y con Argentina, tampoco. Es más Di María que Messi. Ésa es la realidad, y no tiene que dolernos".