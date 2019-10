Messi tuvo una actuación descomunal ante Valladolid Fuente: AFP

En España le achacan que no aparece en los momentos importantes, como sucedió en el partido de vuelta ante el Liverpool, por las semifinales de la Champions League. Sin embargo, actuaciones grandiosas como la que Lionel Messi tuvo ayer en Barcelona ante Valladolid (5-1), por la Liga de España, reavivan el debate y lo colocan como un gran candidato al Balón de Oro 2019, que se conocerá el próximo 2 de diciembre y es otorgado por la revista France Football al Mejor Futbolista del Año.

Ante Valladolid, el crack rosarino marcó dos goles, el primero de ellos de tiro libre, y dio dos asistencias (a Arturo Vidal y Luis Suárez), en el encuentro que marcó la vuelta a la competencia del equipo tras el encuentro suspendido ante Real Madrid. Pero además, dejó varias perlas dignas de destacar, como un caño de ensueño a Oscar Plano cuando el partido estaba 3-1. Con este triunfo, los dirigidos por Ernesto Valverde recuperaron transitoriamente el liderazgo.

¿Quién merece más el Balón de Oro? La consagración del Liverpool en la última realización de la Champions League colocó al zaguero holandés Virgil Van Dijk -ganador del premio al mejor jugador de la pasada Champions- en una posición privilegiada para convertirse en el primer defensor en obtener el trofeo desde que el italiano Fabio Cannavaro lo recibiera en 2006.

Sin embargo, Messi está totalmente en carrera después de un año excelente -en el que padeció su único punto negativo en Anfield- situación que queda refrendada con actuaciones como la de este martes ante Valladolid. La Pulga ya ganó recientemente el premio 'The Best' otorgado por la FIFA y no sería de extrañar que hiciera doblete con el Balón de Oro.

En los medios españoles apuntan a Cristiano Ronaldo como el tercero en discordia para la máxima distinción. Su temporada en Juventus no fue tan espectacular como otras anteriores en Real Madrid; aún así, los títulos colectivos con la Vecchia Signora y la selección portuguesa podrían ser suficientes para que los miembros del jurado le concedan su sexto Balón de Oro. Así lo aseguró de manera rotunda -y sorprendente- el 'Corriere dello Sport' italiano hace tan solo unos días, lo que alimenta las chances del luso.

En tanto, en Barcelona se deshacen de elogios por la descomunal actuación de Messi. Al DT Ernesto Valverde se le terminaron los adjetivos: "No sé que más se puede decir que no se haya dicho de él. Ya se me acaban las palabras para definir lo que hace en el campo. Siempre sabes que aparecerá, sea el partido que sea, aunque él todavía está en período de agarrar forma. Messi tiene un talento que no es comparable con nadie. Siempre que toca la pelota, sabemos que va a pasar algo especial".

El entrenador lo define dentro del campo: "¿Qué voy a decir? Cada vez que agarra la pelota, algo pasa. Es bueno para nosotros y malo para ellos. Tiene ese talento que no tiene nadie. Se va de cualquiera. No es que sólo haga una jugada y desequilibre, si no que ve lo que nadie ve. Estoy convencido que lo que él ve, no se ve ni desde la tribuna. Cada día está mejor y eso, evidentemente, es bueno para nosotros. Ya se le ve que está más fresco. Estamos contentos porque se encuentra bien y por disfrutar de cómo juega", fueron sus palabras de admiración.

Además, como es habitual, la cuenta de @2010MisterChip rescató varias estadísticas de Messi.

Consiguió dos goles y dos asistencias en un mismo partido por 11° vez. No lo lograba desde marzo (contra el Lyon).

Es el mayor goleador de tiro libre en las cinco grandes ligas en las últimas 5 temporadas: anotó 20 tantos y solo puede compararse con equipos completos dentro de esa estadística (Juventus 15; Roma, Paris SG y Lyon 13 y Bologna 12).

En ese mismo ítem, el rosarino convirtió más del doble de goles que cualquier otro jugador de las 5 grandes ligas (Pjanic 9, Dybala 8, Parejo 8).