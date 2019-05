Matías Suárez, la sorpresa de la lista de Scaloni Fuente: AFP

Ni en sus mejores sueños Matías Suárez debe haber imaginado el presente que le toca vivir. Un año atrás, iniciaba sus vacaciones tras finalizar su segunda temporada consecutiva en Belgrano de Córdoba y, en agosto, recibía una noticia que podría haber cambiado su destino: San Lorenzo intentó contratarlo, pero eligió quedarse en el club de sus amores para intentar evitar el descenso. Hasta que enero Marcelo Gallardo hizo sonar su celular y lo motivó para tomar un rumbo diferente. River se interesó en él, lo buscó, ofertó, contraofertó y terminó sumándolo a sus filas. Hoy también está en las de la Selección Argentina para jugar la Copa América en Brasil y es la gran sorpresa de la convocatoria.

Escalera al cielo para Suárez, quien no dejó la mejor imagen en Belgrano por partir antes de un semestre crucial -el club finalmente descendió-, pero desde el primer día dejó en claro por qué eligió partir a River: "Es el desafío más grande de mi carrera, por eso lo quise aprovechar. River el mejor de América y que te llame Marcelo (Gallardo) es muy importante. A mí me ilusionó mucho, no le podía decir que no. Cuando tomé la decisión de salir de Belgrano, cada noche pensaba y decía que en cada partido lo dejé todo, hice muchísimas cosas por el club".

Debutó con el Millonario el 30 de enero ante Godoy Cruz y su inicio fue más que prometedor: jugó 22 minutos y marcó un gol en la goleada 4-0 en Mendoza, dejando grandes pinceladas de su categoría. Hoy acumula 17 partidos (ocho de titular) y siete goles, pero su llegada a la Selección Argentina, según el técnico Lionel Scaloni, no solo se debe al buen semestre que realizó, sino también al gran trabajo que había hecho en Belgrano durante las dos temporadas y medias anteriores.

Suárez acumula siete goles en 17 juegos (ocho de titular) en River. En su segundo ciclo en Belgrano (2016-2018) sumó 67 partidos y marcó 10 tantos. Mientras que en Bélgica vistió la camiseta de Anderlecht en 239 ocasiones, con 67 festejos y ocho títulos.

"Lo de Suárez no es una sorpresa, es un jugador que puede aportar muchas cosas y es muy interesante para nuestra manera de mirar el fútbol. Muchos entrenadores nos dieron buenas referencias de Matías. Viene jugando bien desde sus días en Belgrano", declaró Scaloni en marzo, cuando lo convocó para la fecha FIFA.

Allí hizo su debut con la albiceleste: ingresó por Pity Martínez para jugar los segundos 45 minutos en la derrota 3-1 con Venezuela y, en el 1-0 a Marruecos, entró a los ocho del complemento en reemplazo de Lautaro Martínez. Ahora, "El Mágico", como lo apodaron durante su histórica estadía en Anderlecht de Bélgica, tendrá una de las grandes oportunidades de su vida: jugar la Copa América con la Selección.

La historia de "El Mágico": de Córdoba a Bélgica sin escalas

Suárez hizo 10 goles en 67 partidos durante su segundo ciclo en Belgrano entre 2016 y 2018 Fuente: FotoBAIRES

Nacido el 9 de mayo de 1988 en La Falda, Córdoba, inició su camino en el Club Atlético Unión San Vicente y pasó en 2002 con 14 años a Belgrano para completar su formación en inferiores. Debutó en la temporada 2006/2007 y se quedó a jugar la B Nacional tras el descenso: con 11 goles, fue una de las figuras del equipo en la temporada 2007/2008 en la que el Pirata perdió la promoción con Racing.

Finalmente, en 2008, luego de 59 partidos y 13 goles con el Celeste, decidió emigrar a Bélgica y Anderlecht pasó a ser su casa en una gloriosa etapa que duró hasta 2016. En el club europeo brilló al punto tal que lo apodaron "El Mágico" y completó su ciclo con 67 goles en 239 partidos y ocho títulos: cuatro veces la Pro League (2009/10, 2011/12, 2012/13 y 2013/14) y cuatro veces la Supercopa (2010/11, 2012/13, 2013/14 y 2014/15). Además, en el año 2011 recibió la Bota de Oro al mejor jugador de la liga de Bélgica.

¿Por qué nunca emigró hacia otro destino? Estuvo cerca de hacerlo en el verano europeo de 2012: CSKA de Moscú estaba dispuesto a abonar 12 millones de euros por su pase, pero todo se frustró tras la revisión médica, en la que se detectó una inflamación en el tendón rotuliano de su rodilla derecha que arrastró durante el año. Así, debió operarse en Córdoba y estuvo casi diez meses sin jugar: el 13 de mayo de 2012 disputó su último partido (victoria 3-0 con un gol suyo ante Standard Lieja) y recién volvió a hacerlo el 9 de marzo de 2013 (ingresó en el segundo tiempo en el 1-0 sobre Mechelen).

Suárez jugó entre 2008 y 2016 en Anderlecht de Bélgica Fuente: Archivo

Pero luego volvió a tener complicaciones físicas en la misma zona: en octubre de 2013 sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha tras un choque con un compañero en un entrenamiento y debió recuperarse hasta volver a jugar el 20 de julio de 2014 (ingresó para jugar la segunda parte de la Supercopa que Anderlecht conquistó al vencer 2-1 a Lokeren).

Matías Suárez en su paso por Belgrano Fuente: LA NACION

Su regreso a Belgrano en julio de 2016 estuvo lejos de deberse a cuestiones futbolísticas. Ídolo en la institución belga, le quedaba un año de contrato pero los atentados terroristas que ocurrieron en el país inquietaron a su familia y aceleraron su salida. Aunque fue seguido por Nantes de Francia, Atalanta y Sampdoria de Italia y Villarreal y Granada de España, Suárez eligió resignar un vínculo millonario, regresar a su ciudad y ayudar a su club en un difícil momento. Pero luego se le presentó una de las grandes oportunidades de su carrera y no la dejó pasar: River lo incorporó y el Pirata lo lamentó, ya que no pudo evitar el descenso.

Matías Suárez llegó este año a River Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Su parentesco el Potro Rodrigo

Magalí Campos Olave, esposa de Matías Suárez desde 2012, comenzó su relación con el futbolista cuando jugaba en Belgrano y tiene un vínculo muy fuerte con el mundo pirata y el ambiente musical: es cantante de cuarteto y además es prima hermana del fallecido cantante Rodrigo "El Potro" Bueno (sus madres son hermanas) y del exarquero y actual manager Juan Carlos Olave.

En su momento, mientras vivía en Córdoba, integró la banda de Ulises Bueno, su primo y hermano de Rodrigo y actual referente del cuarteto. Además, Alberto Campos, el padre de Magalí, era el baterista de la banda de Rodrigo. ¿Cómo se conoció con Suárez? Según una entrevista que le concedió a la revista El Gráfico, a través de Darío, un compañero que tocaba en la banda.