El mal momento que vivió el arquero Nahuel Guzmán tras jugar bajo una temperatura extrema en Canadá

El invierno en América del Norte está siendo muy duro y se hizo sentir en el duelo entre Forge de Canadá contra Tigres de México por la Concacaf Champions League. El termómetro llegó a marcar los 9 grados bajo cero (con una sensación térmica de -14°C) en la ciudad canadiense de Hamilton y el arquero argentino Nahuel Guzmán denunció en sus redes sociales que no había agua caliente en los vestuarios.

Durante el encuentro, el exarquero de Newell’s encendió las alarmas al tocarse la parte posterior del muslo derecho. Si bien continuó en el campo, el cuerpo técnico de Tigres se mantuvo atenta ante cualquier señal de riesgo. Cabe señalar que el frío extremo suele aumentar la rigidez muscular y eleva la posibilidad de molestias o lesiones, especialmente en futbolistas que no están habituados a estas condiciones.

🥶 ¿HACE FRÍO, PATÓN?



🇦🇷 TOTALMENTE ENCAPUCHADO salió a atajar Nahuel Guzmán en la visita de Tigres 🇲🇽 al Forge FC 🇨🇦 en Hamilton. La temperatura en esa ciudad de Canadá rondó los 7 grados bajo cero durante el partido.



▶️ Más 🏆 CONCACAF #ChampionsCup en #DisneyPlus pic.twitter.com/tIJXd3LdLy — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 4, 2026

Tras la finalización del encuentro, Guzmán denunció en sus redes sociales que no había agua caliente en los camarines, luego de que el equipo canadiense publicara un video donde se ve que cae una importante cantidad de nieve en la cancha.

“Se ve que hacía tanto frío que no llegó a calentarse el agua del vestidor visitante” o “es todo psicológico” fueron las descripciones que utilizó el arquero argentino después del partido donde los felinos empataron 0-0 ante Forge, en la ida de los dieciseisavos de final de la Concachampions, torneo en el que buscan llegar a la próxima edición del Mundial de Clubes.

Frente a lo sucedido en el vestuario, los jugadores de Tigres se retiraron directamente a su hotel de concentración para luego salir de regreso a México a fin de preparar el partido de la fecha 5 del torneo Clausura 2026 donde recibirán a Santos Laguna. La vuelta ante Forge se disputará el próximo miércoles a la medianoche de Argentina.

Si. Se ve que hacia tanto frío que no llegó a calentarse el agua del vestidor visitante 🙄🤷🏽‍♂️ — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) February 4, 2026

“Con los condimentos extra que había, como la cancha, el frío, creo que hicimos un buen partido, reconocer a los jugadores, creo que tuvimos opciones de gol para ganar el encuentro; no las pudimos hacer, el arquero tuvo una buena noche, y ahora pensar en el regreso a casa para pasar de fase, que es el objetivo nuestro”, remarcó el entrenador Guido Pizarro en conferencia de prensa sobre las condiciones meteorológicas del partido.

Guzmán encendió la polémica al jugar con gorro y bufanda

La imagen de Guzmán jugando con gorro y bufanda no pasó inadvertida y rápidamente generó conversación en las redes sociales. Sin embargo, el uso de este tipo de accesorios está contemplado dentro del reglamento, siempre que cumpla con ciertos lineamientos.

El gorro debe ser de color negro o del tono principal del uniforme, mantener una apariencia profesional, no estar sujeto a la camiseta y, sobre todo, no representar riesgo alguno para el propio jugador o para los demás.

Por tanto, en condiciones como las que se vivieron en Hamilton, este tipo de indumentaria deja de ser algo extraño para convertirse en una buena alternativa que apacigüe las bajas temperaturas de Canadá.

Los partidos con menor temperatura disputados en Concacaf

1- Estados Unidos vs Honduras – 2022, St. Paul, Minnesota -22°C.

2- Colorado Rapids vs Toronto FC – 2018, Commerce City -16°C.

3- Sporting Kansas City vs Inter Miami – 2025, Kansas City, -15°C.

4- Colorado Rapids vs LAFC – 2025, Commerce City -14°C.

5- Colorado Rapids vs Comunicaciones – 2022, Commerce City -11°C.

6- Canadá vs México – 2021, Edmonton, -10°C.

7- Forge FC vs. Tigres – 2026, Hamilton, -9°C.

8- Atl Ottawa vs Cavalry – 2025, Ottawa -8°C.

9- Forge FC vs Monterrey – 2025, Hamilton -6°C.

10- Canadá vs Estados Unidos – 2022, Hamilton -5.5°C.