El mensaje de Lionel Messi a los hinchas: “Estamos con la misma ansiedad, ganas e ilusión que ellos”

Lionel Messi valoró el reencuentro del plantel argentino para esta última doble fecha FIFA, en la que la Argentina goleó 3 a 0 a Honduras, y el martes enfrentará a Jamaica. “Nos volvimos a juntar después de mucho y queríamos seguir aceitando lo que veníamos trabajando. Falta cada vez menos para el Mundial. Nos sentimos bien, como siempre, con el juego cada vez más aceitado, con la idea cada vez más clara y un resultado positivo que siempre ayuda”.

En relación a la cuenta regresiva rumbo a Qatar, Leo reconoció: “Lo vivimos con muchas ganas, mucha ilusión, con mucha ansiedad por que llegue el Mundial, pero también con tranquilidad porque queda un tiempito, y hay que estar bien en los clubes para llegar de la mejor manera a Qatar. Esta es la última que estamos juntos antes del Mundial, así que estamos aprovechando cada momento para seguir mejorando, fortalecer lo que sabemos y aprender cosas nuevas”.

Sobre su temporada en PSG, el crack rosarino aseguró: “Me siento bien. El año pasado la pasé mal, no terminé de encontrarme nunca. Este año es diferente, con otra cabeza, más acomodado al club, al vestuario, al juego y a los compañeros”.

Por último, le envió un mensaje a los hinchas: “A la gente le digo que estamos igual que ellos. Estamos con la misma ansiedad, ganas e ilusión. Pero como dije, con tranquilidad porque, si bien tenemos un gran equipo y un gran grupo, el Mundial será especial y hay que ir paso a paso”.

Lionel Scaloni destacó el trabajo realizado por la selección argentina en el 3 a 0 sobre Honduras, en donde, según dijo, se jugó de la manera que ellos querían.

“Se dio el partido que esperábamos y lo jugamos de la manera en que teníamos que jugar. Estoy satisfecho por eso”, destacó el DT del equipo albiceleste en conferencia de prensa. Y agregó: “No es para echarnos flores, pero eso que se vio en esos primeros 20 minutos es lo que ensayamos en estos días. Nos faltaba ese jugador profundo por la izquierda y hoy lo tuvimos, a veces con Nico (Fernández) y también con Papu (Gómez)”.

En relación a las expectativas que podría llegar a tener él en la previa del Mundial Qatar 2022, el rosarino simplificó: “La Copa la jugué como jugador, así que la espero de la misma manera que afrontamos cada partido. Cada vez que jugás, la selección argentina te transmite algo. Así que intentaremos disfrutar cada partido. A veces no gana el que mejor juega. Puede pasar. Por eso lo importante es el cómo, y que la gente disfrute del partido y de la selección, más allá del resultado”.

Argentina goleó 3 a 0 a Honduras Fotobaires

En su balance sobre la goleada, Scaloni afirmó: “Cada partido sirve. Honduras es un buen rival. Ha estado en el Mundial de 2010 y 2014. Hoy en día no hay rivales fáciles y lo importante es cómo afrontar cada partido. Si lo afrontás desganado, te podés llevar un golpe. Nosotros lo enfrentamos como una final del Mundo. No elegimos jugar contra Honduras y Jamaica, sino que salieron como rivales y a mí me interesó como podría haber sido otro. No tuvo nada que ver que tienen un juego similar al de México”.

Acerca de uno de sus rivales en el Mundial, el DT argentino elogió: “México es una gran selección. No tengo dudas de que es una de las mejores del Mundial y nos pondrá las cosas difíciles. Tiene un estilo muy marcado con su entrenador, hizo un gran trabajo el Tata en la selección y será un rival complicado”.

Como suele ocurrir, al entrenador le pidieron un análisis del partido de Messi: “Hoy Leo tuvo una marca personal, pero el 90% de las veces a él lo marcan casi personal. Estamos acostumbrados a que, donde él juegue, haya más de un jugador. Hoy se paró de 9, a veces de 7. Estamos capacitados para que, si él va para el costado, un jugador se vaya para el medio del área”.

Scaloni destacó la buena actuación argentina Captura de pantalla

A Scaloni le preguntaron también cómo hizo para evitar que lo afecten las críticas que supo recibir en sus primeros meses al frente del albiceleste. “Lo primero es no estar atento a lo que dicen de uno, porque la Argentina es un país futbolero. Y la verdad es que cada uno tiene su opinión y hay que respetarla”, dijo. Y agregó: “En ese momento no me paraba a pensar lo que decían de mí. En esos seis meses que estuve interino me enfoqué en hacer mi trabajo, y que la selección sea para todos. Después seguimos con la misma humildad e ilusión, y esto es fútbol. A veces se gana y a veces se pierde, pero era importante que supieran que estos chicos que salen a jugar sienten las derrotas y celebran los éxitos como ellos, porque se había instalado algo que no era ni es. Yo creo que no porque se gane podés tener la palabra para decir lo que quieras, y no porque perdés sos el peor. Siempre hay cosas para destacar”.

Por último, volvió a referirse a Messi: “Lo importante es que Leo esté bien y cómodo. Que disfrute de jugar al fútbol. Creo que está disfrutando en su equipo, y eso es importante. Cuanto más disfrute él, más disfrutamos todos. Lo veo bien, lo veo contento y espero que siga así.”

Thiago Almada en acción ERIC ESPADA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La felicidad de Enzo Fernández

“Estoy muy feliz de estar acá. Se disfruta mucho. Estoy en un presente muy lindo de mi carrera y lo estoy disfrutando a full”, dijo Enzo Fernández tras el triunfo.

En relación a sus chances de meterse en Qatar 2022, afirmó: “Obvio que me ilusiono con ir al Mundial. Yo vengo a aportar mi granito de arena y me entusiasmo con esa posibilidad, aunque lo definirá el entrenador”.

Finalmente, ponderó haber jugado junto a la Pulga: “Jugar con Messi es una alegría enorme. Un sueño cumplido. El año pasado lo venía pensando, y ahora lo pude disfrutar”.