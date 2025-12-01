Real Madrid empató en su visita a Girona y perdió el liderazgo de la liga española: Mastantuono fue al banco

En una jornada española de domingo en la que parecía que los equipos visitantes serían en su totalidad los dominadores, Real Madrid jugó en el último turno ante Girona y no pudo conseguir más que una igualdad 1-1 por el penal convertido por Kylian Mbappé, que estiró su ventaja en la tabla de goleadores. Sin embargo, el conjunto de Xabi Alonso se quedó sin el liderazgo del que gozaba, aunque la pelea constante con Barcelona, el ahora puntero, recién inicia y apenas los separa un punto. Franco Mastantuono se recuperó de la pubalgia y fue al banco, pero no fue considerado por el entrenador para torcer la historia.

Kylian Mbappé, del Real Madrid, reacciona después de que Girona marcara el primer gol del partido de fútbol de La Liga española entre Girona y Real Madrid, el domingo 30 de noviembre de 2025, en Girona. (AP Foto/Joan Monfort) Joan Monfort - AP

Tras el triunfo del conjunto blaugrana del sábado, ante Alavés y por 3-1, la Casa Blanca tenía la posibilidad de recuperar la punta ante un rival que, si bien venía de sumar puntos importantes, forma parte de los últimos tres que hoy estarían descendiendo a la segunda división.

El resumen del empate en Girona

No mereció perder, todo lo contrario: especialmente en el segundo tiempo le sobraron situaciones de gol como para ganarlo, pero el contraste negativo comenzó con las extrañas múltiples decisiones iniciales de Alonso. Colocó al uruguayo Federico Valverde como volante por la derecha, retrasó al inglés Jude Bellingham al doble cinco y centró al turco Arda Güler como conductor. Como consecuencia, un circuito sucio que encontró mayor sentido en el complemento por la inocencia defensiva de Girona, que se fue al descanso imponiéndose por el golazo colectivo y personal de Azzedine Ounahi, el marroquí que fue figura de su seleccionado hace tres años en el Mundial de Qatar: el anfitrión pareció querer más en vez de cuidar la ventaja.

Así las cosas, la llave exitosa fue el penal que le cometieron a Vinicius Junior pasados los 20 minutos de la segunda mitad y convertido por el francés, que buscó la pelota en el arco y le dijo algunas cosas al arquero argentino Paulo Gazzaniga, que antes había intentado ponerlo nervioso con otras palabras. El exTottenham le tapó un cabezazo clave a Éder Militão sobre el final del primer tiempo y luego no pudieron doblegarlo.

El central Éder Militao metió un cabezazo cuando el encuentro aún no tenía goles, pero Paulo Gazzaniga se lo negó con una gran atajada: fue más peligroso que otros delanteros. Joan Monfort� - AP�

De hecho, aquellas ideas del técnico madridista se rompieron tarde: el brasileño Rodrygo ingresó faltando 18 minutos y apenas con su nombre cambió la dinámica Merengue, acercándose a una ventaja que no terminó llegando. Mastantuono, mientras tanto, quedó relegado en entre los suplentes. Quizás, para jugar el miércoles en Bilbao ante Athletic, por una fecha (la 19ª) que se adelantará. Fue el tercer empate de Real Madrid en la liga, quedando segundo con 33 puntos.

Los visitantes que sí triunfaron

La victoria de Villarreal parecía controlada, pero terminó siendo agónica y fundamental. El equipo de Juan Foyth le ganaba cómodamente a Real Sociedad, en San Sebastián, por los goles de Ayoze Pérez y Alberto Moleiro, pero terminó siendo un encuentro de cinco tantos. Porque en el segundo tiempo, tres minutos después del segundo, descontó el local mediante el golazo al ángulo de Carlos Soler.

Aunque la bomba de la jornada la aportaría Ander Barrenetxea, que con un tiro libre espectacular le dio a los vascos una igualdad que parecía definitiva, a cuatro minutos del final. También aparentó eso cuando Beñat Turrientes le sacó en la línea el tercer gol del Submarino Amarillo al canadiense Tani Oluwaseyi, sobre el cuarto minuto de adición. Sin embargo, desde ese tiro de esquina del que dispuso la visita llegó el agónico 3-2 para mantenerse en el tercer lugar de la tabla: Moleiro la agarró de sobrepique desde la puerta del área y la colocó raso sobre un palo, marcando su doblete.

Más tarde, el duelo más atractivo de la jornada: el derbi de Andalucía entre el Sevilla que dirige Matías Almeyda y el Betis de Valentín Gómez (titular), Ezequiel “Chimy” Ávila (ingresó en el final) y Giovani Lo Celso (no fue convocado). Tras un primer tiempo sin goles pero permanentemente ardiente, los béticos lograron un contundente triunfo por 2-0 gracias a los aportes de Pablo Fornals y Sergi Altimira: desde la goleada a Barcelona de comienzos de octubre (4-1), el equipo del azuleño perdió cinco de los últimos seis encuentros ligueros. Apenas le ganó 1-0 a Osasuna.

Antes del empate de Real Madrid llegaría otro triunfo agónico, esta vez de Espanyol, que sigue afianzándose y ahora dio el golpe en Vigo, ante Celta. En un encuentro escaso de situaciones, a los 86 aparecieron el testazo de Kike García y la débil respuesta del arquero rumano Ionut Ranu. Los de Cataluña se metieron en la zona más baja correspondiente a la clasificación a competiciones europeas.