El desafío de parejas para pasar la cuarentena que propuso Maxi López y su novia Daniela Christiansson. 00:34

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 15:11

En épocas de coronavirus y de cuarentena obligatoria a causa de la pandemia por Covid-19 que mantiene en vilo al mundo, hay que buscar pasatiempos para pasar pasar las horas en casa. Es el caso de Maxi López y su novia Daniela Christiansson , que están juntos en Calabria, en el sur de Italia, y se prendieron a un desafío de parejas que se viralizó en las redes.

Se trata de una voltereta que Maxi le hizo hacer a su pareja, que puede ser algo peligroso de practicar en casa. Sin embargo, según lo que se observa en el video, el ahora futbolista de Crotone de la Serie B italiana y su novia lo pudieron realizar perfectamente.

Todo lo grabaron y decidieron mostrarlo en la cuenta de Instagram de Christiansson. El "truco" finalizó con un pico entre ambos para demostrar su amor.

Volvieron las tensiones con Wanda Nara

El reto viral se dio a conocer después de que el futbolista acusara a Wanda Nara de romper la cuarentena por volver a Italia y por ese motivo le solicitó a sus abogados que reclamen la tenencia de los tres hijos que tienen en común (Valentino, Benedicto y Constantino).

Lo cierto es que apenas Wanda Nara decidió trasladarse al norte de Italia, López arremetió contra su ex en Twitter. "Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia", fue la denuncia del futbolista.