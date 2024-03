Escuchar

Independiente y River Plate no se sacaron ventaja en un entretenido y parejo partido que igualaron 1-1 en Avellaneda el sábado por la noche. Por lo tanto, ambos se mantienen en lo más alto de la tabla de la zona A de la Copa de la Liga Profesional, o por lo menos hasta que juegue Argentinos Juniors, el único perseguidor con posibilidades de aventajarlos. Sin embargo, pese a una semana cargada de declaraciones y fuertes cruces entre dirigentes y árbitros, el clásico entre el “Rojo” y el “Millo” no estuvo exento de controversias.

Hubo una jugada que desató la polémica en redes sociales. Se trató del preciso quite del balón de Leandro González Pírez a Gabriel Ávalos cuando el “9″ se prestaba para definir de cara al arco de Franco Armani en el minuto 37 del segundo tiempo. Con el marcador igualado en tantos, la reclamada falta le hubiera dado la chance de dar vuelta la historia a Independiente frente al equipo de Martín Demichelis, que sigue invicto en la competición tras el empate de visitante.

Pero esto no ocurrió. Tanto el banco de suplentes, como el cuerpo técnico y la hinchada reclamaron el penal al árbitro Nazareno Arasa y a sus colaboradores en la cancha. De forma insistente, diferentes jugadores del “Rey de copas” le pidieron que fuera a ver la jugada al VAR, que en esta ocasión estaba a cargo de Lucas Novelli, desde Ezeiza. El juez no dio el brazo a torcer, confiado de lo que vio.

Los usuarios de redes sociales marcaron que en la velocidad de la jugada la falta se produjo cuando González Pírez intentó extirparle la pelota de Ávalos, en una operación que incluyó un golpe de su rodilla contra el cuádriceps del delantero dirigido por Carlos Tevez. El impacto lo hizo caer en el área, pero Arasa hizo la señal para darle continuidad al juego.

A pesar de los reclamos de todo el Libertadores de América, Tevez no se expresó sobre las polémicas en la conferencia de prensa que brindó minutos después del partido. En cambio, ponderó el nivel de juego de ambos equipos y el progreso de sus jugadores. Habló de un parido parejo, que “da gusto” ver en el fútbol argentino y trató de bajar el nivel de confrontación con dirigentes de AFA, luego de sus acusaciones que hizo a través de la red social X a Pablo Toviggino tras lo ocurrido el martes frente a Barracas Central.

Consultado sobre el arbitraje de Sarasa, consideró que prefiere no hablar de los árbitros y que lo que había dicho sobre Pablo Dóvalo “fue puntual con una cosa”. “Lo dejamos ahí. No son todos iguales. No son protagonistas. Ya está”, dijo. “Creo en los árbitros. Nunca hablé de ellos: a veces te dan y a veces te sacan. Fue eso puntualmente. Ya está, ya pasó”, reflexionó.

Sin embargo, aseguró que de ahora en más no se iba a guardar nada. “ El Tevez políticamente correcto no va más” , anticipó. “No van a encontrarlo. Si me buscan, voy a contestarle a cualquiera”, desafío. En la semana, Tevez sostuvo que a su equipo le robaron durante el partido que empató con Barracas 2-2.

Tanto River como Independiente quedaron primeros en su zona con 18 puntos , a falta de cuatro fechas por jugarse antes de los playoff. De cerca son acechados por Argentinos Juniors [17 puntos y un partido menos], Instituto [17] y Barracas Central [16]. Más atrás, pero con posibilidad de alcanzarlos está Talleres y Velez, ambos con 15 puntos y a la espera de sus partidos frente a Atlético Tucumán y Banfield, respectivamente.

