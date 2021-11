El retiro de Maxi Rodríguez: 30 apellidos que acompañaron su carrera en el fúbol

Se retiró Maximiliano Rodríguez: cerró una carrera de 22 años llena de estadísticas, títulos, récords y más de 700 partidos. Pero especialmente, repleta de nombres, de vivencias. De anécdotas. Para dimensionar la carrera del mediocampista, vale repasar algunos futbolistas con los que compartió equipos y qué técnicos lo dirigieron. Son 30 apellidos, un repaso exclusivo para LA NACION:

José Pekerman

“Me marcó mucho. Fue con el técnico que más cómodo me sentí. Grabó una etapa de mi carrera, nada menos que la del aprendizaje. Él consiguió mi despegue, influyó en mi salto a Europa y me llevó a mi primer Mundial”.

Pekerman aconseja a Aimar, Gabriel Milito, Maxi Rodríguez, Leo Franco, Sorin y Riquelme. Todos pasaron por sus selecciones juveniles AFP

Steven Gerrard

“Crack en todo sentido. Llegué al Liverpool y me dijo: “¿Sabés inglés?”, Le dijo que no. “Tranquilo, empezá a hablar y no te preocupes si te equivocás. Nosotros te vamos a ayudar. Cuando una leyenda te abre el vestuario, eso habla por él”.

Juan Román Riquelme

“Lo aprecio mucho. Si lo conocés y te quiere... lo tenés a tu lado todo el día y te abre las puertas de su casa. Conmigo siempre se portó muy bien”.

Diego Forlán

“Un uruguayo raro, que casi no toma mate… Otro gran amigo, un goleador fantástico”.

Alejandro Sabella

“Era un tipo bárbaro. De esos pocos entrenadores que te iban con la verdad, frontal. Una muy buena persona... A veces, creo, el entrenador tiene que tener un poquito más de mano dura. Era muy bueno, honesto, noble. Aquel grupo unido de la selección lo había conseguido él. Me marcó”.

Messi, Demichelis, Rojo, Biglia, Palacio, Mascherano, Garay y Agüero estallan tras el penal decisivo convertido por Maxi Rodríguez ante Países Bajos, en las semifinales del Mundial de Brasil 2014 LA NACION

Luis Suárez

“Este uruguayo sí que toma mate... Lo tuve hospedado en casa cuando llegó a Liverpool, ¡qué días!. Creo que la gente se imagina algo sobre él... y se equivoca. Luis es una excelente persona, muy simple y familiero”.

Juan Sebastián Verón

“Fui muchos años sparring de él…. y después compartimos el Mundial de Sudáfrica. Increíble. Te transmite mucha confianza, un tipo muy ganador”.

Carlos Tevez

“Es con quien menos cosas compartí. En el Mundial de Sudáfrica descubrí a una persona tranquila, que está en su mundo... Pero un tipo que va al frente, todos siempre quisieron tener en su equipo”.

Pepe Reina

“Es un personaje… ¡y es arquero! ¡Hacía reír a los ingleses...! Todo dicho. Se acostumbró al mate, los asados y la cumbia. Es bromista las 24 horas”.

Gerardo Martino

“Convivimos un año en Newell´s y todo fue muy rápido y muy intenso. Como es uno de los ídolos de Newell´s, yo había crecido con su figura, entonces de repente tenerlo al lado fue extraño... pero en un año descubrí su calidad como persona”.

La Fiera renovó su contrato con el club del Parque de la Independencia hasta junio de 2021 FotoBAIRES

Javier Clemente

“Un personaje del fútbol. Un loco por su salidas con la prensa, con los jugadores... Un personaje lindo que pasó por mi carrera. Vino y me dijo: “Todo lo que te digan de mí es mentira. Si me cumplís, vas a jugar”. Y fue así. Un loco: te hacía chistes en plena práctica o venía con un saxo y lo tocaba en pleno entrenamiento…”

Fernando Torres

“Un gran amigo, me abrió las puertas del Atlético de Madrid. Un líder, gran referente”.

José “la Perla” Reyes

“Todo un personaje, un gitano lindo. Divertido, vital para cualquier grupo. Un dolor enorme su pérdida. Irreparable”.

Sergio Agüero

“Un amigo que va a estar siempre a mi lado. Cuando llegó a Madrid lo tenía como un hijo en mi casa, casi que lo adoptamos. Y desde entonces no cambió nada. El Kun es un chico con muchos sentimientos”.

Carlos Bianchi

“Me llevó al Atlético de Madrid. Un tipo muy exigente y ganador. Por su forma de ser, tal vez chocó un poco en España”.

27-11-2021 Maxi Rodríguez. El argentino Maxi Rodríguez ha anunciado que ha puesto fin a su carrera como futbolista profesional con 40 años y después de más de dos décadas de carrera, en las que vistió la camiseta de la albiceleste y militó en clubes como el RCD Espanyol, el Atlético de Madrid o el Liverpool. DEPORTES ATLÉTICO DE MADRID

Javier Saviola

“Otro amigo, una excelente persona. Parece cerrado, pero es por algo de timidez o vergüenza. Los crack, a veces se confunden. Y él fue y es crack y nunca dejó de tener los pies sobre la tierra”.

Roy Hodgson

“Otro personaje. No son de esos técnicos que te marcan, pero por cómo llevaba los entrenamientos siempre lo recordaré. No al estilo Clemente..., pero casi, estaba apenas dos escalones más abajo. Era muy ameno, siempre eufórico, algo loco”.

Gabriel Heinze

“Un tipo con mucho carácter. Al principio asusta, pero es todo lo contrario: vive pendiente del compañero. Es muy frontal y a muchos les puede molestar, pero yo quiero gente así. Aprendí mucho a su lado”.

Rafa Benítez

“Es muy tranquilo y capaz. Un técnico muy táctico que también me marcó”.

Luis Fernandez

“Un apasionado... otro loco. Vivía 24 horas para el fútbol”.

Javier Zanetti

“Un tipo camarillero... prefiero no hablar de él... jajajajaaj. Lo veía como un ídolo, un referente de la selección... y apenas lo conocí, me dijo: “Maxi, para lo que necesites, siempre contá conmigo”. Su lado humano es impresionante”.

Marcelo Bielsa

“Yo había crecido con su imagen en Newell´s, el ídolo máximo... Y de repente lo tenía ahí. Al principio fue chocante..., el día a día no es fácil, es un tipo muy intenso. Con él aprendí que todo lo que uno hace lo debe hacer al 100%, con pasión y dedicación. Tenerlo en un club debe ser bravo por su método de entrenamiento, pero también con él se hace un master acelerado de fútbol”.

Charlando con Marcelo Bielsa, junto a Maxi Rodríguez.

Iván De la Peña

“Crack, pero vivía lesionado. Le faltó continuidad para explotar... con él convertí 15 goles en una temporada con Español, y la mayoría llevaron su autoría intelectual. Él jugaba con la cabeza, veía todo antes. Y además tenía un guante en los pies”.

Javier Mascherano

“El todoterreno. Un crack como persona. Va de frente siempre. Pero siempre”.

David De Gea

“Un arquerazo... con el Kun lo volvíamos loco, lo enfermábamos. Un profesional muy fastidioso y exigente, que siempre quería más”.

Ángel Di María

“Tenemos la rivalidad de las camiseta, pero estamos todo el tiempo que podemos juntos. Con Fideo tengo una amistad inmensa, es incondicional. Otro crack con un lado humano increíble”.

Mateja Kezman

“Fastidoso, loco... un chico bárbaro que de repente se transformaba. En el área definía como pocos, pero su humor pasaba de 0 a 100 en dos segundos”.

Julio Grondona

“Me aconsejó mucho. Le caí bien, no lo sé… pero teníamos mucha relación. Se dio una amistad. Hablaba mucho conmigo. Frontal. Me ayudó... cuando regresé a Newell’s me explicó como manejarme porque había cambiado mucho el país... Nos teníamos un cariño mutuo. Para mi fue una excelente persona”.

Julio Grondona: um dirigente a quien tuvo cerca durante su paso por la selección archivo

Lionel Messi

“No lo conozco..., ¿quién es? Como persona es mejor que como jugador. Su sencillez y humildad superan al crack. El no se da cuenta quién es y eso es fantástico. Muchos tendrían que aprender de la humildad que tiene el N°1. Todos quieren ser Leo y no es fácil llevar la presión de ser el mejor. No es fácil sostenerse, y él lo consigue año tras año. Pero hay una clave: se lo propone, él quiere seguir ganando y rompiendo récords. Acá se lo comparó mucho tiempo en lugar de disfrutarlo. El más que nadie quería ganar algo con la selección. Le dolían las críticas en una época, porque él jugaba -y juega- por la gloria. Hace años para él hubiese sido mejor quedarse en Europa y no exponerse, pero siguió viniendo siempre. Y va a seguir viniendo”.

Zabalatea, Messi, Demichelis y Maxi Rodríguez en Ezeiza AFP

Diego Maradona

“Fue raro... soñaba con verlo a Diego una vez y sacarme una foto. Con eso estaba satisfecho. Y de repente, lo tenía todos los días a mi lado. Fue un lujo. Vos lo veías y ya te generaba una motivación extra. Pensar que ya no está se me hace inaceptable”.

-¿Con quién te hubiese gustado jugar?

-Con Iniesta y con Xavi. Son la excelencia del fútbol; se merecían un Balón de Oro, pero les tocó convivir con ‘el extraterrestre’.

-¿Quién te hubiese gustado que te dirija?

-Simeone, por su pasión, por como siente el fútbol. Un ganador, hubiese aprendido mucho de él.