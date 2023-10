escuchar

Argentina derrotó a Paraguay por 1 a 0 en el duelo correspondiente a la tercera fecha de las eliminatorias y es líder, con puntaje ideal. El gol del partido lo marcó Nicolás Otamendi a los tres minutos, tras un córner enviado por Rodrigo De Paul, pero la pregunta que todos se hicieron era si fue una jugada preparada. Parece que no todos estaban al tanto de que así fue... Alexis Mac Allister y el volante de Atlético de Madrid fueron consultados por esa acción y respondieron diferente. Al final, quien reveló el secreto fue el entrenador, Lionel Scaloni, que eligió no adueñarse de la acción.

Quien primero habló ante los micrófonos fue Mac Allister, uno de los mejores jugadores del encuentro. En primer lugar se refirió al triunfo: “Sabemos que todos los rivales son difíciles, Paraguay también y es muy físico. Nosotros salimos a la cancha a demostrar lo mejor, nos queda bronca porque no pudimos hacer más goles”, expresó.

Alexis Mac Allister fue una de las figuras del partido JUAN MABROMATA - AFP

Luego fue consultado por la jugada que terminó en el único gol del partido y su respuesta sorprendió. Entre risas, reveló: “Parece que fue una jugada preparada. Yo, la verdad, no me había enterado. Sabía mi labor, tenía que ir al primer palo y de la nada salió ese gran centro de Rodri (De Paul) que Ota (Otamendi) agarró muy bien”, contó el gran jugador de Liverpool.

Luego habló uno de los protagonistas de la jugada. Ante la misma consulta, De Paul respondió: “El gol fue jugada preparada, no sé si fue de Leo (Scaloni) o de Walter (Samuel), pero esas cosas al final siguen sumando. Teníamos ganas de hacer un gol de pelota parada, es un arma en la que nos puede ir bien y ojalá sea el primero de muchos más”, se animó, sonriente.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni finalmente explicó cómo se dio y quienes fueron los cerebros de la jugada: “Es mérito de los jugadores, y de Walter Samuel y el Ratón Ayala, que son los que hacen la pelota parada, yo no me meto mucho en eso, pero es una jugada que ellos han estudiado mucho y me pone muy contento la ejecución”, contó.

De Paul también habló del récord de Dibu Martínez. El marplatense superó los 606 minutos sin recibir goles que ostentaba Germán Burgos, y llegó a los 622. Sobre eso, contó una anécdota que se dio en la concentración: “Lo sabíamos porque miramos la tele y aparecen esas cosas, nadie lo quería decir para no quemarlo y el boludo va y cuando nos estábamos masajeando dijo que si cumplía 74 minutos llegaba al récord”, contó entre risas. Luego, agregó: “Él es así, es espontaneidad, suma un montón, tiene un récord re contra merecido, ya es historia de la selección, pero sigue escribiendo páginas y ojalá que esto no se termine nunca”.

Ambos futbolistas hablaron de lo que significa jugar con Lionel Messi, que hoy no estuvo entre los titulares, pero regresó tras la ausencia ante Bolivia. Para Alexis, “siempre es más fácil tener a Leo adentro”. Para de Paul, también es especial: “Disfrutamos un montón a Leo, a veces no te alcanzan las horas del día, siempre lo extrañamos, para mí es un placer darme vuelta y mirarlo, poder dársela, nos da tranquilidad y un montón de cosas. Espero que vuelva el próximo partido porque es mejor para nosotros”.

Por último el jugador de Atlético de Madrid se refirió a lo que da este equipo: “Creo que estamos en un nivel muy bueno, nos sentimos cómodo de la manera que jugamos. En este último tiempo sumamos jerarquía, experiencia, manejamos el partido, el primer tiempo fue de grandísimo nivel. Este equipo, lo mejor que tiene, es la mentalidad, asumimos todos los partidos como son. Siempre queremos ir por más, no nos quedamos y la mejor manera de representar el país es esta, es un equipo con mucha mentalidad”, cerró.

Rodrigo de Paul y la pelota JUAN MABROMATA - AFP

La voz de Lionel Scaloni

El entrenador de la selección habló sobre el partido en conferencia de prensa y dejó su análisis sobre el partido: “El primer tiempo fue de lo mejor que viene haciendo este equipo, con recuperación tras perdida. Nosotros después pensamos que se iban a alargar y a arriesgar, es una lástima haber terminado sólo 1 a 0 el primer tiempo. Después el equipo estuvo bien, no tuvo inconvenientes y se hizo el partido que se tuvo que hacer. Ellos estaban agazapados para ver si podían aprovechar un error con dos jugadores a los costados, después con el cansancio la precisión no fue la misma. Al final el resultado es corto, pero hicimos un buen partido”, valoró.

Es la tercera vez que Julián Álvarez y Lautaro Martínez juegan juntos en la delantera de la selección y el DT se puso feliz por el rendimiento de ambos: “Se habla mucho del doble nueve, pero son dos delanteros totalmente diferentes, Julián aporta en movimiento por los costados, Lautaro es más central y se complementan, pueden jugar juntos, hicieron un gran partido. Con la entrada de Leo tenía que romper el equilibrio del equipo y sacamos a Julián y dejamos a Lautaro, pero ellos se complementaron y estoy contento”.

Scaloni gesticula, Tagliafico observa Santiago Filipuzzi

El juego del equipo destila toque y fútbol, algo que Scaloni trabaja y de lo que se siente orgulloso: “Es lo que venimos haciendo desde un tiempo para acá el trato de pelota, cuando hay que ser vertical el equipo es vertical y preciso, la verdad que está bueno, hoy jugamos sin Leo y el equipo respondió y eso es una buena señal. En el banco también hay gente que hace eso, Tenemos a Lo Celso que aporta, a Exequiel Palacios que también aporta, es un rasgo que pusieron ellos”.

Por último fue consultado por el récord del Dibu Martínez, a lo que no le dio tanta trascendencia: “No soy fanático de las estadísticas, pero me pone contento por él y está bueno”. Defensivamente, la selección demuestra mucha seguridad y su opinión sobre el trabajo del equipo fue: “La defensa se construye desde arriba, poco pueden hacer los cuatro o cinco defensores, creo que es un trabajo conjunto, después sí, en situaciones extremas tenemos jugadores con timing y eso ayuda también, pero es un trabajo general que se está viendo”.

