Agüero, en el calentamiento para el amistoso con Brasil; finalmente no ingresó

Una de las sorpresas de la formación del seleccionado que ganó 1-0 el amistoso ante Brasil fue la suplencia de Sergio Agüero. En los días previos se había especulado con el tridente Messi-Kun-Lautaro Martínez, pero Lionel Scaloni optó por quitar un delantero y sumar un mediocampista -Ocampos, con despliegue para cubrir 70 metros de la banda derecha- para un 4-4-2 o, si se quiere, un 4-4-1-1, porque Messi habitualmente arrancó más cerca de la línea de volantes que de Lautaro.

Consultado apenas terminó el partido en Riad, Scaloni se esmeró por ser respetuoso de la jerarquía del Kun: "Sergio está haciendo un esfuerzo enorme. Él me dijo que estaba para jugar, pero hablamos de que iba a jugar un partido él y el otro Lautaro. Estaba hablado". El reconocimiento es al compromiso del delantero de Manchester City para alcanzar la mejor condición física tras arrastrar algunas molestias. A la explicación de la ausencia de Agüero el entrenador le unió otro concepto: "Buscamos otra cosa. Creo que el equipo respondió. Más allá de quién juegue, estos chicos se dejan la vida por la camiseta". Esa búsqueda diferente está relacionada con que Martínez aporta una intensidad mayor en la presión sobre el rival, un desgaste superior al del Kun. De hecho, el atacante de Inter fue más valioso en el trabajo sin pelota que cuando entró en acción.

Siempre peleando por un puesto

A más de 13 años de su debut en el seleccionado (el Coco Basile lo hizo ingresar por Tevez en los últimos 25 minutos de la goleada 3-0 sufrida ante Brasil en un amistoso en Londres), Agüero está más que habituado a pelear por un puesto. Desde 2006, nunca dejó de ser tenido en cuenta por todos los técnicos que pasaron por el banco: Basile, Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli y Scaloni. Este último fue el que estuvo más cerca de jubilarlo con la camiseta celeste y blanca; el Kun era una pieza a caer dentro de la renovación que encaró a partir de agosto de 2018. Pero se combinaron un par de circunstancias que lo reposicionaron: su muy buena actualidad en Manchester City y la larga inactividad de Mauro Icardi al final de la temporada pasada por el conflicto que lo enfrentó con Inter.

Así, el Kun volvió para la Copa América de Brasil y eludió la lista de los históricos que se fueron despidiendo (Mascherano, Biglia, Higuaín, Romero, Banega y, según parece tras el último torneo continental, Di María).

El último gol del Kun fue a Chile, por el tercer puesto en la Copa América

A falta de un título colectivo -un karma que persigue a más de dos generaciones de jugadores-, la trayectoria de Agüero en el seleccionado resalta por números individuales: es el tercer goleador histórico, con 40 tantos en 95 partidos, detrás de Messi (69) y Gabriel Batistuta (54).

A los 31 años, los desafíos para el Kun cambian. Ya no pelea por el puesto con sus contemporáneos, como lo fueron Higuaín y Carlos Tevez durante una década; en sus primeros pasos también compartió plantel con Hernán Crespo, Julio Cruz, Lisandro López, Javier Saviola y Diego Milito.

Ahora tiene por competencia a la fresca y pujante energía de Lautaro Martínez, que a los 22 años es el máximo anotador del ciclo Scaloni, con 9 festejos en 15 cotejos. No son excluyentes, la opción no es uno u otro. De hecho, en la Copa América, el DT de Pujato encontró soluciones ofensivas cuando los alineó juntos para dejar atrás un comienzo de torneo muy desdibujado. Y el exRacing se mostró complacido de compartir la ofensiva durante la competencia en Brasil: "Con el Kun me sentí muy bien. Cuando estás acompañado en esa posición tenés más gente rodeándote, con compañeros al lado que pueden cumplir tu función cuando yo me tiro atrás a buscar la pelota".

Lautaro Martínez es el goleador del ciclo Scaloni, con 9 tantos en 15 partidos Fuente: AFP

Más cerca de la veteranía, la sostenida permanencia del Kun en la selección no siempre lo tuvo como un titular firme e indiscutido. De los 95 encuentros que disputó, fue titular en 58 y en 37 ingresó desde el banco. Su etapa más productiva fue con Martino: 13 goles en 21 cotejos. Alcanzó ese registro cuando el Tata le había levantado a Tevez la veda impuesta por su antecesor Alejandro Sabella, que nunca convocó al Apache. Por aquella época, en noviembre de 2014, respondía en una entrevista con La Nación en Manchester: "Si juegan Carlitos o el Pipa (Higuaín), todo bien. Desde que debuté con 18 años en la selección, me la pasé cinco años entrando por Carlitos. Si tengo que ser suplente de Carlitos, no pasa nada. A veces te toca jugar, en otras no; todos entendemos cómo es este juego".

Con tres mundiales sobre la espalda, su mayor lamento es no haber llegado en buenas condiciones físicas y desgarrarse en Brasil 2014, cuando Sabella terminó armando un equipo muy competitivo. En Sudáfrica 2010 hizo un gol en el 5-1 a Corea del Sur, pero Maradona lo tenía como alternativa a Higuaín y Tevez. En Rusia 2018 fue todo un mérito haber marcado dos goles (a Islandia y Francia) en el descalabro que era la gestión de Sampaoli.

El festejo del gol ante Islandia, en el Mundial de Rusia 2018 Fuente: AFP

Nominado hace poco por séptima vez como candidato al Balón de Oro que France Football entregará en diciembre, Agüero sigue vigente en Manchester City. En la selección, se impone el día a día, con las eliminatorias y la Copa América en la agenda 2020. Mirá alrededor y tiene al Toro Martínez, Alario y Dybala. La sucesión está en marcha.