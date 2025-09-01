El show de Valentín Castellanos: asistencia de rabona y gol en el éxito de Lazio sobre Hellas Verona

Todos los flashes quedaron sobre Valentín Taty Castellanos, porque ofreció su mejor versión y desplegó todo su talento en el triunfo de Lazio ante Hellas Verona por 4-0. El delantero repartió un par de asistencias, enloqueció a los fanáticos con una de rabona, y anotó uno de los goles para ser el mejor jugador del partido.

Castellanos fue un torbellino desde el arranque del encuentro, imparable en los primeros diez minutos, en los que regaló dos asistencias exquisitas: una para el francés Mateo Guendouzi y la otra, de rabona, para el italiano Mattia Zaccagni.

Tras la victoria, Castellanos fue consultado por su desempeño en la goleada contra Hellas Verona y sobre su asistencia de rabona: “Estoy contento. Trabajamos duro para este partido y el grupo hizo un trabajo increíble. Tenemos que seguir así, la liga será larga. ¿Mi asistencia a Zaccagni? ¡Siempre la doy! Cuando no hay una buena opción por la izquierda, mejor probar con una rabona“.

EL TATY ESTÁ ON FIRE: otra asistencia brillante de Castellanos, esta vez a Zaccagni, para el 2-0 de Lazio sobre Verona.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WZCanI1TrZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Además, le preguntaron al delantero mendocino si cree que será la asistencia más bonita de la temporada de la Serie A, a lo que respondió: “¡Ojalá! Tenemos que aspirar a lo más alto de la Liga, sabemos que tenemos un equipo fuerte y tenemos que enfocarnos en hacer un buen papel en las competencias europeas”.

Incluso, su compañero, Matteo Guendouzi, volante de Arsenal, también elogió la asistencia de Castellanos: “Sí, fue preciosa. Tiene un enorme talento, lo necesitamos muchísimo y entendemos que todavía pueda aún más. Es capaz de dar aún más goles y asistencias”.

Taty se lució en el debut de la temporada en el Estadio Olímpico de Roma, cuando finalizaban los primeros 45 minutos, marcó el 3-0 con el que se fueron al entretiempo. El último tanto llegó a minutos del final por intermedio de Boulaye Dia, que había ingresado por el argentino, cuatro minutos antes. En la próxima fecha, Lazio visitará a Sassuolo y Hellas Verona será local ante Cremonese.

El sueño de Castellaños

De Guaymallén a Santiago, Montevideo y Nueva York, Valentín Castellanos se hizo un nombre en el fútbol a fuerza de goles. Cuando estaba en New York City, Marcelo Gallardo lo pidió enfáticamente para River, pero quedó pendiente, aunque tenía muchas ilusiones, igual que cuando se fue a probar en Núñez y no quedó, y le pidió a su madre que hiciera un esfuerzo para pagarle un gimnasio, con la firme determinación de ser futbolista profesional.

Su mentalidad lo llevó a Europa para brillar en Girona, equipo catalán con el que le metió cuatro goles a Real Madrid, y hoy viste la camiseta de Lazio, un grande de Italia. “Es el club que me hizo poder cumplir el sueño de poder estar con la camiseta de la selección argentina. Cuando empezás a competir en estos clubes y hacés las cosas bien, el llamado de la selección puede estar siempre y eso me motiva día a día”, valora Taty Castellanos en entrevista con LA NACION.

En el Biancocelesti, a pesar de sufrir una lesión en el aductor izquierdo y luego en el sóleo derecho, aportó 14 goles y cinco asistencias en la última temporada, números y un andar que lo mantienen en la órbita de Lionel Scaloni para meterse en la lista del próximo mundial, un sueño latente y tal vez impensado cuando era muy chico y cruzó la cordillera, detrás del sueño de ser futbolista profesional.