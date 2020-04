Solskjaer podría contar con un nuevo delantero estrella para la próxima temporada Fuente: AP

13 de abril de 2020 • 10:52

Volver a ser. Ese es el objetivo central de Manchester United para las próximas temporadas. El club inglés pretende recuperar el terreno perdido en los últimos años y apuesta a realizar una fuerte inversión en el mercado de pases para reconstruir parte de su plantel y reposicionarse en lo más alto del fútbol europeo. Mientras la actividad se encuentra suspendida y sin fecha de regreso por la pandemia de coronavirus, en el Reino Unido ya suena fuerte un delantero como objetivo central y con una cifra exorbitante que podría ser récord.

Según afirma el medio inglés Daily Mail, Harry Kane es el gran apuntado para reforzar el ataque de Manchester United, que podría pagarle 227 millones de euros a Tottenham para sumarlo a su equipo y así batir el récord de 222 millones que ostenta el traspaso de Neymar desde Barcelona a PSG. A pesar de que el nombre de Erling Braut Haaland todavía retumba cerca de Old Trafford, el joven noruego estaría más cerca de Real Madrid o PSG y, así, la opción de Kane tomó más fuerza en las últimas horas.

Por otro lado, además de que el delantero inglés de 26 años ya ha aclarado que tiene intenciones de salir próximamente para buscar nuevos objetivos, los medios europeos también apuntan a la situación ecónomica asfixiante que atraviesa Tottenham en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus. Daniel Levy, presidente del club de Londres, se encuentra bastante presionado frente a diferentes números en rojo y la partida de Kane podría aliviar parte del problema, ya que aún debe parte de los préstamos de más de 700 millones de euros que se solicitaron para la construcción del nuevo estadio.

Para poder lograr el traspaso histórico, al que también buscan complementarlo con el atacante inglés Jadon Sancho de Borussia Dortmund, Manchester United también piensa en hacer una limpieza que le permita hacer caja para afrontar las inversiones. Así, Alexis Sánchez, Phil Jones, Jesse Lingard, Andreas Pereira y Chris Smalling son algunos de los nombres que saldrían, aunque Paul Pogba, con Real Madrid y Juventus al acecho, es el gran apuntado.

En las últimas horas, aprovechando el parate en la Premier League por la pandemia, Kane realizó una entrevista con el exfutbolista Jamie Redknapp en Sky Sports por Instagram y el atacante abrió por primera vez la puerta abierta a una salida.

"Es una de esas cosas, que no podía decir que sí y que no podría decir que no. Amo a los Spurs, siempre amaré a los Spurs, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top", disparó Kane.

Con contrato en los Spurs hasta 2024, cualquier club que desee sus servicios deberá entablar largas conversaciones con el presidente Levy, conocido por ser un duro negoaciador. Además de Manchester United, también Real Madrid y Juventus ven con buenos ojos realizar una apuesta por él y estarán pendientes los próximos meses para saber cómo evoluciona la situación.