El Tribunal de Disciplina implementó la amnistía y todos los suspendidos del Torneo Clausura 2025 podrán jugar

Respiran todos los entrenadores del fútbol argentino: el Tribunal de Disciplina de la AFA implementó la amnistía para todos los futbolistas suspendidos del Torneo Clausura 2025, por lo que podrán debutar con sus equipos en la primera fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, que arranca hoy con cinco partidos. La misma suerte corren los jugadores del ascenso, pero estos campeonatos comenzarán más adelante.

El tribunal de turno, integrado por el presidente Fernando Mitjans y el secretario Sergio Fernández, comunicó la instrumentación del perdón a los castigados luego de la publicación del Boletín Oficial 6818 del comité ejecutivo de la AFA. Allí se confirmaba el pedido formulado por los dirigentes: sólo faltaba el traslado a la autoridad disciplinaria, cuestión burocrática que se resolvió este jueves.

El más beneficiado con esta decisión es Estudiantes de La Plata: tenía nueve jugadores suspendidos por dos fechas a raíz del espaldazo a Rosario Central en la antesala del partido por los octavos de final del pasado torneo Clausura. Ellos son Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Lucas Alario. Su rival de este viernes en el debut, Independiente, contaba con dos castigados: el recientemente incorporado Ignacio Malcorra y el mediocampista uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés. Ambos podrán jugar.

Independiente podrá contar con Ignacio Malcorra para jugar con Estudiantes Independiente

El tribunal resuelve “implementar la amnistía de carácter general dispuesta por el Consejo Directivo [de la AFA], relativa a todas las sanciones pendientes de cumplimiento de jugadores y miembros de cuerpos técnicos, correspondientes a los certámenes de la temporada 2025, y conforme su publicación en el Boletín Oficial 6818 y concordancia con el artículo 65 del Código Disciplinario”.

Además, el órgano disciplinario comunica que “se dan por cumplidas a partir de la publicación del boletín las sanciones alcanzadas por la amnistía, en cuanto se encontraran pendientes de cumplimiento a dicha fecha, para todas las competiciones y disciplinas organizadas por la AFA, incluyendo Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita”.

La nómina de los castigados

Según publicó El Gráfico, un total de 20 jugadores de la Liga Profesional deben castigos del torneo Clausura. Ellos son: