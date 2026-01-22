El Tribunal de Disciplina implementó la amnistía y todos los suspendidos del Torneo Clausura 2025 podrán jugar
El órgano disciplinario publicó el boletín oficial con el perdón
- 4 minutos de lectura'
Respiran todos los entrenadores del fútbol argentino: el Tribunal de Disciplina de la AFA implementó la amnistía para todos los futbolistas suspendidos del Torneo Clausura 2025, por lo que podrán debutar con sus equipos en la primera fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, que arranca hoy con cinco partidos. La misma suerte corren los jugadores del ascenso, pero estos campeonatos comenzarán más adelante.
El tribunal de turno, integrado por el presidente Fernando Mitjans y el secretario Sergio Fernández, comunicó la instrumentación del perdón a los castigados luego de la publicación del Boletín Oficial 6818 del comité ejecutivo de la AFA. Allí se confirmaba el pedido formulado por los dirigentes: sólo faltaba el traslado a la autoridad disciplinaria, cuestión burocrática que se resolvió este jueves.
El más beneficiado con esta decisión es Estudiantes de La Plata: tenía nueve jugadores suspendidos por dos fechas a raíz del espaldazo a Rosario Central en la antesala del partido por los octavos de final del pasado torneo Clausura. Ellos son Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Lucas Alario. Su rival de este viernes en el debut, Independiente, contaba con dos castigados: el recientemente incorporado Ignacio Malcorra y el mediocampista uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés. Ambos podrán jugar.
El tribunal resuelve “implementar la amnistía de carácter general dispuesta por el Consejo Directivo [de la AFA], relativa a todas las sanciones pendientes de cumplimiento de jugadores y miembros de cuerpos técnicos, correspondientes a los certámenes de la temporada 2025, y conforme su publicación en el Boletín Oficial 6818 y concordancia con el artículo 65 del Código Disciplinario”.
Además, el órgano disciplinario comunica que “se dan por cumplidas a partir de la publicación del boletín las sanciones alcanzadas por la amnistía, en cuanto se encontraran pendientes de cumplimiento a dicha fecha, para todas las competiciones y disciplinas organizadas por la AFA, incluyendo Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita”.
La nómina de los castigados
Según publicó El Gráfico, un total de 20 jugadores de la Liga Profesional deben castigos del torneo Clausura. Ellos son:
- Nery Domínguez (se fue a Central Córdoba de Rosario, debe tres fechas de su paso por San Lorenzo).
- César Ibáñez (Huracán, acarrea dos fechas por una expulsión ante Barracas Central en el Clausura)
- Ramón Arias (Tigre, también debe dos fechas por la roja ante Racing por los cuartos de final del Clausura)
- Guillermo Barros Schelotto (DT de Vélez, fue expulsado ante Argentinos Juniors en los octavos de final y todavía debe dos jornadas).
- Rodrigo Fernández Cedrés (el mediocampista uruguayo de Independiente fue expulsado contra Rosario Central en la jornada 16 del Clausura).
- Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Lucas Alario (todos deben dos fechas por su participación en el espaldazo contra Rosario Central).
- Jhohan Romaña (San Lorenzo, acumula una jornada por la tarjeta roja ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, por los octavos de final del Clausura).
- Ignacio Malcorra (ex Rosario Central) por las dos de la sanción ante Independiente en la fecha 16 del Clausura (le dieron dos y cumplió una)
- Ignacio Galván (Atlético Tucumán) le dieron tres fechas por la roja ante Independiente en la fecha 14 del Clausura, cumplió dos.
- Agustín Bouzat (actualmente en la MLS) debe una fecha por la expulsión en Vélez ante Argentinos por los octavos de final
- Iván Alexander Guaraz (Barracas Central) debe una fecha por la expulsión ante Riestra (le dieron dos y cumplió una)
- Alexis Nelson Nahuel Soto (Defensa y Justicia, actualmente en Central) fue suspendido por tres fechas ante Huracán en la fecha 14. Cumplió dos.
- Víctor Cuesta (Newell’s) llegó a la quinta amarilla en la fecha 16 ante Racing. Se fue libre de la Lepra.
