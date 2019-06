Captura del video de la supuesta agresión de Neymar Fuente: LA NACION - Crédito: Captura de TV

Cada capítulo complica más la historia. Todo es confuso y las acusaciones son cruzadas. En las últimas horas el canal brasileño Record TV difundió un video de una supuesta pelea entre Neymar y la modelo Najila Trindade Mendes de Souza, que acusó al futbolista de haberla violado en un hotel de París.

En Brasil circulan versiones en las que este episodio sucedió al día siguiente de la supuesta violación de Neymar que denunció Mendes de Souza. En la entrevista con SBS de Brasil, la modelo no reveló este encuentro que se estaría revelando en este video.

En las imágenes, tomadas desde un teléfono celular ubicado en el baño de la habitación del hotel parisino donde sucedieron los hechos del 15 de mayo, se ve parte de la cama y se escucha, con música romántica de fondo, cuando la mujer de 26 años recibe al jugador con besos. Luego, ambos se trasladan hacia la cama vestidos; él se recuesta, ella se sienta encima suyo, y quedan parcialmente visibles a la cámara.

Mendes de Souza empieza entonces a dar cachetadas a Neymar. "Te gusta pegar, ¿no?", le pregunta. "No, no, no.así no. Disculpá", reacciona él y comienzan a levantarse de la cama.

Entonces la mujer lo increpa. "Pero yo voy a golpearte porque vos me agrediste ayer y me dejaste sola", le grita a la vez que vuelve a golpear al futbolista y toma un objeto de una mesa cercana para arrojárselo mientras Neymar intenta contenerla. Entre gritos y manotazos, se corren y quedan fuera del alcance de la cámara.

Las imágenes que se hicieron públicas y se viralizaron en las redes sociales duran poco más de un minuto, pero según el abogado de Mendes de Souza, Danilo Garcia de Andrade, el video total es de siete minutos y será presentado a la policía.

Pese a que su nombre había sido mantenido hasta ahora bajo secreto de sumario luego de que registró su demanda, la mujer decidió revelar su identidad y brindar una entrevista televisiva en la que dio explicaciones sobre por qué citó al jugador para un segundo encuentro luego de la supuesta violación.

"Porque primero tuve que asimilar todo. Todo el acontecimiento. Cuando él salió del cuarto, comencé a entender todo lo que había sucedido. Y como él fue estúpido, malo, me violó, me violentó, quise hacer justicia. No creo que solo porque yo quería estar él, él tenía derecho a hacer eso conmigo. No conseguí reaccionar debido a los traumas. Yo sabía que si no hubiera hablado con él normalmente no podría probar lo que él hizo conmigo", dijo.

En medio de semejante escándalo, el padre del astro brasileño, Neymar Santos, llamó al programa que difundió las imágenes para asegurar que su hijo es inocente: "Creo que no tengo que defender a mi hijo en nada. Las imágenes hablan por sí solas y queda claro que ese es un video que está forzado. Ese video sólo va a probar que Neymar fue agredido. Ella provoca una agresión para que él responda, pero él se da cuenta de que todo lo que estaba sucediendo era un montaje".

Y continuó: "Es todo un montaje y la gente se está dando cuenta. Cuando él entró en la habitación ya se estaba grabando todo. Lo que sería bueno para la investigación y para nosotros es que ese video completo apareciese. Es lo que está intentando hacer la policía, encontrar todas las imágenes que ella tiene", agregó Neymar Santos.

Hoy, en Brasil, no se habla de otra cosa que no sea el video de la pelea entre el futbolista y la modelo que lo acusa de violación.