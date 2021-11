Eliminatorias para Qatar 2022: Chile necesita puntos y pretende ser local ante la Argentina en la altura de Calama

Ubicada en la sexta posición de las eliminatorias sudamericanas y con escaso margen de error, la selección de Chile quiere aferrarse de todo lo que pueda para tratar de ganar tres de los cuatro partidos que quedan e intentar llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y, entre otras acciones, está evaluando con firmeza recibir a la Argentina, a fines de enero próximo, en Calama, una ciudad con altura, ubicada a unos 2300 metros sobre le nivel del mar, con lo que ello representa para la actividad deportiva.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) ya inició gestiones, inclusive, antes de la derrota de anoche por 2-0 ante Ecuador. “Hace casi un mes y medio empezaron las conversaciones. Pablo Milad [presidente de la asociación chilena] me llamó y me comentó que estaba la idea de que la selección jugara en Calama. Fue una conversación corta. Después se entendió directamente con el alcalde de la ciudad [Eliecer Chamorro], pero yo puse a disposición todo el club. La Roja siempre será bienvenida en nuestra ciudad”, expresó, en el diario La Tercera, Duncan Araya, ex presidente de Cobreloa, el club que actúa como local en el estadio Municipal Zorros del Desierto de Calama.

En Santiago, anoche: el ecuatoriano Gonzalo Plata y el chileno Enzo Roco disputan la pelota durante el partido de eliminatorias para Qatar 2022, que terminó con victoria 2-0 de los visitantes. AFP

Otro de los puntos que a favor que tendría el seleccionado de Chile para jugar en el norte del país radica en que, además, se podrá aclimatar de mejor manera con miras al partido frente a Bolivia, que se jugará en La Paz, el 1° de febrero, también por las eliminatorias sudamericanas.

En la ANFP tomaron nota y ya hicieron las averiguaciones correspondientes para jugar en el estadio de Calama, que tiene una capacidad de 12.800 espectadores. La iluminación era una de las grandes dudas, según el diario La Tercera, considerando las exigencias de la FIFA. Y a esa situación se le sumaba si la ciudad minera contaba con la capacidad hotelera suficiente para albergar al contingente de ambas selecciones. Sin embargo, según el mismo medio, desde la selección dijeron que “todo está ok”.

¿Qué dijeron desde el lado argentino? Consultado un dirigente de de la AFA por LA NACION al respecto, respondió: “Escuchamos sobre esa posibilidad, pero no hay nada formal todavía”.

Escena del partido que anoche disputaron la Argentina y Brasil, por las eliminatorias de la Copa del Mundo Qatar 2022, en San Juan. Marcelo Aguilar - LA NACION

Gary Medel, uno de los referentes del seleccionado chileno, se refirió al respecto: “A Argentina y Bolivia tenemos que sacarles los seis puntos para estar arriba. Vamos a hablar lo de la localía en Calama. Lo que sea extra para nosotros, lo vamos a hacer”.

El estadio Municipal Zorros del Desierto se construyó en 1952, pero se renovó en 2015. fue escenario de distintos partidos internacionales, de la Copa Libertadores y Sudamericana, y también de encuentros del seleccionado chileno. Calama es una de las ciudades más cercanas al Paso de Jama, el límite internacional entre Chile y la provincia de Jujuy.

En Calama, la agresión a árbitro argentino

En abril de 2002, el árbitro argentino Ángel Sánchez fue agredido en un partido disputado en Calama. Sánchez, que estaba designado para el Mundial de Corea/Japón 2002, fue hospitalizado tras ser alcanzado por un proyectil lanzado por un hincha de Cobreloa, apenas finalizado el primer tiempo del encuentro con Olimpia, de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sánchez estuvo inconsciente durante varios minutos dentro del campo de juego, fue hospitalizado y recibió el alta médica a las pocas horas tras una tomografía computada que se le efectuó en la Clínica del Cobre, en Calama, a 1230 kilómetros al norte de Santiago.

El árbitro argentino Ángel Sánchez, tendido tras la agresión en un partido en Calama, en 2002.

Chilenos y paraguayos igualaban 1-1. El partido, según los informes de aquel momento, se desarrollaba con normalidad, sin jugadas controvertidas ni incidentes en las tribunas. Sánchez había marcado el final de la primera parte y, escudado por precaución por los carabineros, se encaminaba a los vestuarios. Entonces, un monedazo lo impactó y el árbitro cayó desmayado. El golpe le ocasionó un corte en la sien derecha. El argentino fue asistido por sus compatriotas Daniel Giménez y Claudio Rossi, jueces de línea, y por el cuerpo médico de Cobreloa.

En 2002: así se fue el árbitro Ángel Sánchez de Calama, tras ser agredido y hospitalizado.

Luego de tres minutos, Sánchez se recuperó e ingresó por sus propios medios en los vestuarios. Allí recibió los primeros auxilios y, por precaución, se decidió el traslado al hospital más cercano. Ante la mirada incrédula de los futbolistas y del resto del público, el partido quedó suspendido.