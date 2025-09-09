Ecuador vs. Argentina, en vivo: cómo ver online el partido por las eliminatorias sudamericanas 2026

Este martes, desde las 20 (horario argentino), Ecuador y la selección argentina se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, se disputa en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste ya se aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y también, aunque no influya de cara al sorteo de la etapa de grupos que se realizará el 5 de diciembre en Washington D.C., Estados Unidos, el primer lugar de la tabla de posiciones. Viene de golear a Venezuela por 3 a 0 como local con dos festejos de Lionel Messi -que jugó su último partido de Eliminatorias y, a su vez, el último oficial en la Argentina- y uno de Lautaro Martínez.

Lionel Messi jugó su último partido oficial en la Argentina y convirtió un doblete ante Ecuador Manuel Cortina - LA NACION

El equipo dirigido por el rosarino Sebastián Beccacece, por su parte, también obtuvo uno de los seis cupos directos para el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año. Actualmente está cuarto con 26 puntos, producto de siete victorias, ocho empates y dos derrotas (comenzó el certamen con -3 unidades por una sanción) y en la jornada anterior empató 0 a 0 con Perú como visitante.

La última vez que ambas selecciones se vieron las caras fue el 4 de julio de 2024, por los cuartos de final de la Copa América. En el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos, empataron 1 a 1 en tiempo reglamentario por los goles de Lisandro Martínez y Kevin Rodríguez. En los penales, la Argentina se quedó con la victoria por 4 a 2 para avanzar a semifinales.

Ecuador vs. Argentina: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en Guayaquil, Ecuador, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y MiTelefe.com. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports (Flow, DGO o Telecentro Play).

Telefé (Flow, DGO o Telecentro Play).

TyC Sports Play.

MiTelefe.com.

Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al último partido oficial del año para la Argentina que, a su vez, es uno de los últimos antes del Mundial 2026 (resta disputarse la Finalissima ante España en marzo del año que viene), el DT Lionel Scaloni realizará algunas modificaciones con respecto al equipo que venció a Venezuela el jueves pasado. En primer lugar, Messi fue desafectado de común acuerdo con el cuerpo técnico luego de terminar “muy cansado” ante la Vinotinto. “Hablé con Scaloni y decidió que descanse, que no viaje a Ecuador porque vengo de una lesión", aseguró el propio capitán.

La camiseta N° 10 quedará en manos de Thiago Almada, quien se perfila nuevamente como titular tras otra gran actuación. Además de ‘Leo’, que le dejaría su lugar a Lautaro Martínez, también saldrían del once inicial Franco Mastantuono, Nahuel Molina y Cristian ‘Cuti’ Romero, suspendido por haber llegado a las dos tarjetas amarillas. Al flamante refuerzo de Real Madrid lo reemplazaría Nicolás González, el puesto de Molina sería ocupado por Gonzalo Montiel, y Leonardo Balerdi compartiría la zaga central con Nicolás Otamendi.

Lionel Messi le dejará la 10 a Thiago Almada para el encuentro de este martes frente a Ecuador Manuel Cortina - LA NACION

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.74 contra los 3.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Ecuador. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.80.

Posibles formaciones