La fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas 2026: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Las eliminatorias sudamericanas concluirán este martes con la última fecha, que tendrá cinco partidos casi en simultáneo y solo se definirá el seleccionado que disputará el repechaje porque los seis boletos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 los obtuvieron la Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

La jornada la abrirán ecuatorianos y argentinos desde las 20 (hora argentina) en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

El árbitro Nicolás Ramírez impartirá justicia en el partido entre Perú y Paraguay Christian Alvarenga - Getty Images South America

El resto de los cotejos comenzarán media hora más tarde, a las 20.30. En Maturín, la Venezuela se juega su pase a la reclasificación ante el combinado cafetero con el brasileño Wilton Sampaio de juez. La Vinotinto disputará su encuentro con un ojo puesto en Bolivia frente a la Canarinha, que se desarrollará en simultáneo en el estadio Municipal El Alto con el chileno Cristian Garay de árbitro.

El argentino Nicolás Ramírez estará en el choque entre Perú y la Albirroja de Gustavo Alfaro en el estadio Nacional de Lima. Por último, también sin nada en disputa porque la Celeste ya está clasificada a la Copa del Mundo y Chile, eliminado; ambos combinados se cruzan en el estadio Nacional de Santiago con el brasileño Anderson Daronco como colegiado principal.

Así se jugará la última fecha de las eliminatorias

Martes 9 de septiembre

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

20: Ecuador vs. Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha - Telefé, TyC Sports y TyC Sports Play.

20.30: Venezuela vs. Colombia - Estadio Monumental de Maturín - DSports.

20.30: Perú vs. Paraguay - Estadio Nacional del Perú - DSports 2.

20.30: Bolivia vs. Brasil - Estadio Municipal de El Alto - TyC Sports 2 y TyC Sports Play.

20.30: Chile vs. Uruguay - Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos - TyC Sports Play.

Cronograma de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 Canchallena

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Conmebol se mantuvo el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminaron entre el primer y el sexto puesto se clasificaron de manera directa al Mundial mientras que la que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.