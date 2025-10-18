A qué hora juega Argentina vs. Marruecos, por el Mundial Sub 20 Chile 2025

La selección argentina, máxima ganadora en mundiales Sub 20, asume este domingo frente a Marruecos una nueva final, instancia a la que no accedía desde hacía 18 años y con la que pretende recuperar ese cetro. Desde las 20 (horario argentino) se mide con Marruecos en la Copa del Mundo de Chile 2025 que bajará el telón definitivo a una edición llena de condimentos, en el Estadio Nacional de Santiago. El partido se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y Telefé o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El equipo albiceleste, conducido por Diego Placente, dio una muestra enorme de calidad y fútbol a lo largo de todo el torneo, en el que se impuso en todos los partidos en el tiempo reglamentario. El DT, conocedor de la escuela de Néstor Pekerman, campeón mundial en Malasia 1997, ofició de guía perfecto para un equipo que desplegó juego, pero también valores y ADN argentino. Este domingo, ante el nuevo y gran reto, intentará coronar una edición redonda.

En semifinales, la Argentina se impuso a Colombia por 1 a 0 con gol de Mateo Silvetti, compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

Antes, en el primer turno de esa llave de eliminación directa, Marruecos dejó en el camino a Francia por penales tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios por los goles de Lisandru Olmeta en contra -M- y Lucas Michel -F-.

Con la presencia albiceleste en la definición, Sudamérica vuelve a tener representación en la final, ya que en la edición 2023, que se jugó justamente en la Argentina, Uruguay alzó el título tras vencer a Italia. El Sub 20 albiceleste se consagró en seis oportunidades, aunque la última, con Sergio ‘Kun’ Agüero como figura, fue en 2007.

Marruecos sacó a Francia en las semifinales y se medirá con la Argentina en la definición del Mundial Andre Penner - AP

El de este domingo será el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones juveniles. El 25 de julio de 2016 debían jugar entre sí por el Grupo B del torneo COTIF L’Alcúdia, pero Marruecos decidió no presentarse y, en consecuencia, la Argentina ganó por 3 a 0.

Argentina vs. Marruecos: todo lo que hay que saber

Final del Mundial Sub 20 2025.

Día : Domingo 19 de octubre.

: Domingo 19 de octubre. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile.

: Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile. Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Argentina vs. Marruecos: cómo ver online

La final se disputa este domingo en Santiago de Chile, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma MiTelefe.com. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar el canal de las pelotas a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa); mientras que únicamente quienes tengan DirecTV podrán acceder a la otra señal. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Telefé.

MiTelefe.com.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final del Mundial Sub 20 programada para este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.88 contra los 5.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Marruecos. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.40.