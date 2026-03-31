En qué canal pasan Argentina vs. Zambia por un amistoso hoy

La selección argentina cierra este martes por la noche la doble fecha FIFA de marzo y con el partido también le baja el telón a sus actuaciones como local en la antesala del Mundial 2026 que iniciará el 11 de junio. Desde las 20.15 (horario argentino) se mide con Zambia, un rival muy menor y apenas más sofisticado que Mauritania, al que enfrentó el viernes en la primera jornada y al que venció apenas por 2 a 1 con un bajísimo rendimiento que provocó muchas críticas. Juegan en la Bombonera y el partido se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Los derechos de televisación, tal serán durante la Copa del Mundo, los tienen Telefé y DSports (DirecTV) por lo que el encuentro ante los africanos estará disponible en ambos canales, a la vez que se pueden sintonizar online en Flow, Telecentro Play y DGO (Dsports es exclusivo de este cableoperador), para los cuales se requiere ser cliente y tener una suscripción activa.

Argentina vs. Zambia: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional

Día: Martes 31 de marzo de 2026.

Hora: 20.15 (hora argentina).

Estadio: La Bombonera.

TV: Telefé y DSports.

Streaming: Flow, Telecentro Play y DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Para la Argentina, campeona del mundo, el de este martes no es un juego más. Se trata del último antes de que el entrenador Lionel Scaloni defina la lista de convocados al Mundial y hay jugadores (si bien son pocos) que aún pelean por un lugar en esa nómina de 26.

Lionel Messi, confirmado como titular por el DT en la conferencia de prensa previa, estará desde el arranque y jugaría por última vez en la Argentina porque se supone que dejará la selección tras la Copa del Mundo. Si bien en noviembre fue homenajeado por el público por esta misma razón, cuando el equipo se presentó en el Monumental por Eliminatorias, recibirá probablemente nuevos agradecimientos. Es que, estos partidos ante Mauritania y Zambia no estaban en los planes y entraron en el radar ante la baja de los de Qatar ante el seleccionado local (amistoso) y ante España, en el marco de la Finalissima que está pendiente desde 2014. Todo esto se canceló por la Guerra de Medio Oriente.

La Argentina tuvo un flojo partido ante Mauritania, 115° del mundo, y necesita dejar una mejor imagen ante Zambia Aníbal Greco - La Nación

Aunque Scaloni no dio indicios de la formación inicial para recibir a las africanos más allá de la presencia de Messi, es probable que le de minutos a los que no estuvieron en el primer amistoso o jugaron menos. En ese contexto, se imponen los nombres del arquero Gerónimo Rulli, Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Gianluca Prestianni y José Manuel López.

Como última estación antes del Mundial 2026, la Argentina jugará otros dos amistosos más pero directamente en Estados Unidos frente a rivales a oficializar -uno de ellos sería Serbia- con la nómina de jugadores cerrada. En la Copa del Mundo será el cabeza de serie del Grupo J, en el que enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Zambia

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Juan Musso (Atlético Madrid).

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham).

Lucas Martínez Quarta (River Plate).

Marcos Senesi (Bournemouth).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).

Gabriel Rojas (Racing Club).

Marcos Acuña (River Plate).

Agustín Giay (Palmeiras).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors).

Máximo Perrone (Como).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Chelsea).

Valentín Barco (Racing Estrasburgo).

Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Nico Paz (Como).

Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami).

Gianluca Prestianni (Benfica).

Nicolás González (Atlético Madrid).

Giuliano Simeone (Atlético Madrid).

Thiago Almada (Atlético Madrid).

José López (Palmeiras).

Julián Álvarez (Atlético Madrid).

Fashion Sakala es la estrella de la selección de Zambia, rival de la selección argentina este martes

Zambia no participará del Mundial. En las eliminatorias africanas estuvo en la zona E, en la que Marruecos se aseguró un boleto a la cita del año, y quedó cuarta. Cosechó nueve unidades producto de tres victorias y cinco derrotas y únicamente superó en la tabla de posiciones a Congo y Eritrea, que se retiró antes de que comience la competencia. En contrapartida, fue superado por los Leones del Atlas, Níger y Tanzania.

La Argentina nunca se enfrentó a Zambia. Sin embargo, disputó, incluido el de Mauritania, 25 partidos oficiales ante selecciones africanas. Nigeria es el país con el que más veces se cruzó, principalmente en Mundiales, con nueve enfrentamientos. El resto de los cruces se distribuyen entre Marruecos (tres partidos), Costa de Marfil, Sudáfrica, Angola y Camerún (dos veces con cada uno); y Egipto, Túnez, Libia y Argelia (una oportunidad ante cada uno).

El historial es de 18 victorias albicelestes, tres empates y tres triunfos africanos. La caída más abultada fue en 2017 ante Nigeria: fue 4 a 2 en Krasnodar, Rusia, en la previa del Mundial 2018. Ese día fue titular Nicolás Otamendi y Leandro Paredes estuvo en el banco de suplentes. Son los únicos dos que también están citados para el encuentro de este martes por la noche en Buenos Aires.