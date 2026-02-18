En qué canal pasan Argentinos Juniors vs. Barcelona de Ecuador por el repechaje de la Copa Libertadores 2026 hoy

Argentinos Juniors debuta este miércoles en la Copa Libertadores 2026 en el partido que disputa frente a Barcelona de Ecuador desde las 21.30 (hora argentina) como visitante en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil con arbitraje del chileno Fernando André Vejar Díaz por la ida de la Fase 2 del repechaje.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Argentinos Juniors anhela acceder a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 JUAN MANUEL BAEZ

La previa de Barcelona de Ecuador vs. Argentinos Juniors

Tanto los ecuatorianos como los argentinos ingresaron a la reclasificación a través de la Tabla Anual de sus respectivos campeonatos y anhelan llegar a la etapa de grupos del máximo certamen continental de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Para ello deben ganar dos llaves con la presión de saber que el que quede eliminado en esta instancia no tendrá más participación en certámenes internacionales porque tampoco decantará en la Copa Sudamericana.

El entrenador de Barcelona, César Farías, planea una formación inicial con varios argentinos: Javier Báez, Luca Sosa y Milton Céliz, quien es uno de los refuerzos para la temporada 2026. El resto de los futbolistas albicelestes que tiene el plantel son Darío Benedetto, Matías Lugo -está a préstamo desde el Bicho-, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

El elenco de Nicolás Diez, por su parte, se reforzó este año para su gran objetivo que es este certamen internacional, al que regresa tras tres años. Uno de los que llegó fue Enzo Pérez y pelea por un lugar en el once inicial ante Nicolás Oroz. Argentinos Juniors tuvo un inicio de año irregular con una prematura eliminación en la Copa Argentina a manos de Midland, pero en su última presentación derrotó a River Plate 1 a 0 como local y dejó en claro que está para pelear en todos los certámenes.

Posibles formaciones

Barcelona de Ecuador: José Contreras; Bryan Carabali, Javier Báez, Luca Sosa, Jonnathan Mina; Jandry Gómez, Johan García, Milton Celiz; Joao Rojas, Sergio Núñez y Jonathan Perlaza. DT: César Farías.

Argentinos Juniors: Brayan Cortes; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Kevin Coronel; Federico Fattori, Enzo Pérez o Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.71 contra 2.79 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.14.

La revancha de la serie será el miércoles 25 de febrero a las 21.30 en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal. El ganador avanzará a la siguiente fase y se medirá contra el vencedor de la llave entre Botafogo y Nacional Potosí de Bolivia.