En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Inter por la Champions League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (horario argentino), Atlético de Madrid e Inter de Milán se enfrentan en el marco de la fecha 5 de la “Fase Liga” de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés François Letexier, se disputa en el estadio Metropolitano y se puede ver en vivo por TV a través de FOX Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Colchonero se ubica en el vigésimo lugar de la tabla de posiciones con seis puntos conseguidos en las primeras cuatro jornadas, producto de dos victorias y dos derrotas. En la última jornada le ganó por 3 a 1 a Union Saint-Gilloise con goles de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente (Ross Sykes descontó para el conjunto belga). En el plantel, además del DT Diego ‘Cholo’ Simeone, también están los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. De ellos, todos serían titulares este miércoles a excepción de Musso y Almada.

El Atlético de Madrid de los argentinos sueña con ganar la Champions League por primera vez JAVIER SORIANO - AFP

El Nerazzurri. por su parte, es uno de los cuatro equipos que ganó todos los partidos que disputó hasta el momento. Gracias a esto, se mantiene en el tercer puesto de la clasificación general con 12 unidades, misma cantidad que Bayern Múnich y Arsenal pero con peor diferencia de gol (+10 contra +11 de ambos equipos). Viene de vencer a Kairat, de Kazajistán, por 2 a 1, gracias a las anotaciones de Lautaro Martínez y Carlos Augusto (Ofri Arad empató transitoriamente para el combinado kazajo).

Atlético de Madrid vs. Inter de Milán: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en España y se puede ver en vivo por televisión a través de FOX Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético de Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.54 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Inter de Milán. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

Las casas de apuestas ponen a Atlético de Madrid como favorito al triunfo en el encuentro ante Inter JAVIER SORIANO - AFP

Posibles formaciones