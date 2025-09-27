En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la Liga de España 2025-2026 hoy

Este sábado, desde las 11.15 (hora argentina), Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 7 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que contará con la presencia desde el arranque de Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone en el local, y de Franco Mastantuono en el visitante, se disputa en el estadio Metropolitano y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Colchonero está obligado a mejorar el rendimiento con urgencia para no perderle pisada a los equipos que se ubican en la zona alta de la tabla de posiciones. Actualmente está octavo con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota. En la última jornada le ganó 3 a 2 a Rayo Vallecano como local con un hat-trick de Julián Álvarez (Pep Chavarría y Álvaro García Rivera anotaron los goles del equipo visitante).

Julián Álvarez convirtió su primer hat-trick con la camiseta de Atlético de Madrid en el triunfo 3 a 2 ante Rayo Vallecano JAVIER SORIANO� - AFP�

El Merengue, por su parte, lidera la clasificación general con puntaje ideal transcurridas las seis primeras jornadas del campeonato español. Viene de vencer a Levante como visitante con una contundente goleada por 4 a 1 gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé, por duplicado, Vinicius Jr. y Mastantuono, que convirtió su primer tanto desde su arribo a España. Acumula 18 unidades de 18 posibles y, además, tiene 14 goles a favor y apenas tres en contra.

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.32 contra los 3.11 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético de Madrid. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.65.

Las casas de apuestas ponen a Real Madrid como favorito al triunfo en el clásico frente a Atlético de Madrid Alberto Saiz - AP

Posibles formaciones