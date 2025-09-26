Días y horarios de las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Los cruces de la ronda de los cuatro mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes los protagonizarán Liga de Quito vs. Palmeiras y Racing vs. Flamengo
Las semifinales de la Copa Libertadores 2025 ya están definidas. Hay dos brasileños, un argentino y un ecuatoriano, todos campeones en ediciones anteriores y con la misma ilusión de volver a levantar el trofeo. Los cruces serán así: Liga de Quito vs. Palmeiras y Racing vs. Flamengo. Ambas series se llevarán a cabo entre el 21 y el 30 de octubre, con transmisión televisiva por Fox Sports o ESPN y vía streaming por parte de Disney+, en su plan Premium. El detalle de todo el certamen y el minuto a minuto de cada partido está disponible en canchallena.com.
El mano a mano entre los Albos y el Verdão comenzará en Ecuador y culminará en Brasil. La ida, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, será entre el 21 y 23; mientras que la vuelta se jugará en el Allianz Parque entre el 28 y el 30. Lo mismo ocurrirá con el enfrentamiento entre la Academia y el Mengão, que tendrá su primer partido en el Maracaná de Río de Janeiro y la revancha en el Cilindro de Avellaneda.
Para meterse entre los cuatro mejores, Liga de Quito dejó en el camino al San Pablo de Hernán Crespo por 3 a 0 en el resultado global, tras ganar 2 a 0 en Ecuador y 1 a 0 en Brasil. Palmeiras, por su parte, eliminó a River con un contundente 5 a 2, producto de sendos triunfos por 2 a 1 como visitante y por 3 a 1 como local. Racing ganó la serie entre argentinos y sacó a Vélez por 2 a 0 con victorias por la mínima diferencia en ambos encuentros. Por último, Flamengo sufrió para vencer a Estudiantes, pero finalmente avanzó por penales luego del 2 a 2 en el global (triunfo 2 a 1 en Brasil y derrota 1 a 0 en la Argentina).
Tabla de campeones de la Copa Libertadores
- Independiente (Argentina) - Siete títulos
- Boca Juniors (Argentina) - Seis
- Peñarol (Uruguay) - Cinco
- River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina) - Cuatro cada uno
- Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil), Santos (Brasil) y Flamengo (Brasil) - Tres cada uno
- Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos cada uno
- Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil), Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - Uno cada uno
