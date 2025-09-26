Días y horarios de las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Las semifinales de la Copa Libertadores 2025 ya están definidas. Hay dos brasileños, un argentino y un ecuatoriano, todos campeones en ediciones anteriores y con la misma ilusión de volver a levantar el trofeo. Los cruces serán así: Liga de Quito vs. Palmeiras y Racing vs. Flamengo. Ambas series se llevarán a cabo entre el 21 y el 30 de octubre, con transmisión televisiva por Fox Sports o ESPN y vía streaming por parte de Disney+, en su plan Premium. El detalle de todo el certamen y el minuto a minuto de cada partido está disponible en canchallena.com.

El mano a mano entre los Albos y el Verdão comenzará en Ecuador y culminará en Brasil. La ida, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, será entre el 21 y 23; mientras que la vuelta se jugará en el Allianz Parque entre el 28 y el 30. Lo mismo ocurrirá con el enfrentamiento entre la Academia y el Mengão, que tendrá su primer partido en el Maracaná de Río de Janeiro y la revancha en el Cilindro de Avellaneda.

Para meterse entre los cuatro mejores, Liga de Quito dejó en el camino al San Pablo de Hernán Crespo por 3 a 0 en el resultado global, tras ganar 2 a 0 en Ecuador y 1 a 0 en Brasil. Palmeiras, por su parte, eliminó a River con un contundente 5 a 2, producto de sendos triunfos por 2 a 1 como visitante y por 3 a 1 como local. Racing ganó la serie entre argentinos y sacó a Vélez por 2 a 0 con victorias por la mínima diferencia en ambos encuentros. Por último, Flamengo sufrió para vencer a Estudiantes, pero finalmente avanzó por penales luego del 2 a 2 en el global (triunfo 2 a 1 en Brasil y derrota 1 a 0 en la Argentina).

Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores 2025

Tabla de campeones de la Copa Libertadores