En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Villarreal por la Liga de España 2025-2026 hoy

Este sábado, desde las 16 (hora argentina), Atlético de Madrid recibe a Villarreal en un partido correspondiente a la fecha 4 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que tendría, como es habitual, a varios argentinos como titulares en el conjunto local que dirige Diego ‘Cholo’ Simeone, se disputa en el estadio Riyadh Air Metropolitano y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El Colchonero, que pretende pelear en los grandes frentes, no inició bien la temporada. O al menos, como lo marcaban sus expectativas. Apenas cosechó dos empates: 1 a 1 frente Elche y Alavés, rivales a priori, inferiores. Y en el debut cayó ante Espanyol. En este sentido, el conjunto del ‘Cholo’ en el que por sobre todos los argentinos se destaca Julián Alvarez, marcha 16° y entresemana comenzará su andar en la Champions League 2025-2026.

A Atlético de Madrid le constaron sus primeros partidos y pretende empezar a recuperarse en su casa THOMAS COEX - AFP

Este viernes fue presentado otro albiceleste que integrará sus filas: Nicolás González, proveniente de Juventus: “Tengo muchísimas ganas de que inicie el partido de mañana (por hoy), voy a dar lo mejor de mí porque estoy con muchas ganas y mucho entusiasmo para lograr muchos objetivos con el Atleti. Confío en mí, y sé que puedo darle lo mejor”, dijo el volante de la selección en su presentación. A su vez, el ex-futbolista de Argentinos Juniors, remarcó: “Este club es muy grande y tenía muchas ganas de estar aquí. Tengo 27 años y me quedan muchos objetivos por cumplir. Me gustaría ganar tantas cosas...”.

Por su parte Villarreal, sí arrancó la temporada luchando con los de arriba, producto de dos victorias y un empate: tiene siete unidades y está 7° en las posiciones. Viene de igualar 1 a 1 con Celta de Vigo en la jornada anterior.

“Atlético de Madrid tiene una plantilla supercompleta, muy bien confeccionada y con perfiles de futbolistas diferentes que le otorga variedad al juego. Tenemos que atacar, proponer lo nuestro cuando tenemos balón y tener personalidad para intentar mover al rival. Si podemos contraatacar, hay que hacerlo”, dijo Marcelino García Toral, el DT del Submarino Amarillo.

Atlético de Madrid vs. Villarreal: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports, el canal deportivo de DirecTV. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal directamente a través de las plataforma (se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto está en canchallena.com.