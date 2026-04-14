En qué canal pasan Atlético Madrid vs. Barcelona hoy, por la Champions League

El encuentro se disputa este martes a las 16 (horario argentino) en el estadio Metropolitano; en la ida, el Colchonero se quedó con la victoria por 2 a 0 como visitante
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Este martes, desde las 16 (hora argentina), Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Clement Turpin, se disputa en el estadio Metropolitano y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming en la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Colchonero se metió en esta instancia tras dejar en el camino al Tottenham de Cristian ‘Cuti’ Romero. El resultado global fue de 7 a 5, gracias a una victoria por 5 a 2 como local y una derrota por 3 a 2 como visitante. Es el club con más argentinos de toda esta edición, con siete, contando al DT Diego ‘Cholo’ Simeone y a los futbolistas Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nicolás González y Julián Álvarez.
Al Barça, por su parte, le alcanzaron 45 minutos para definir la serie de octavos de final ante Newcastle, que estuvo igualada hasta el final del primer tiempo de la revancha. En la ida, en Inglaterra, empataron 1 a 1, mientras que en la vuelta se puso en ventaja por 3 a 2 en la última jugada de l del primer tiempo con un gol de penal, para luego convertir cuatro goles en el complemento y sentenciar el 7 a 2 en el Camp Nou y el 8 a 3 en el resultado acumulado.
- En la ida, disputada la semana pasada en Barcelona, Atlético de Madrid ganó 2 a 0 con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
Atlético de Madrid vs. Barcelona: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 16 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Barcelona corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.86 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético de Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.70.
Posibles formaciones
- Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; y Julián Álvarez.
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Frenkie De Jong o Ronald Araújo; Lamine Yamal, Fermín López o Dani Olmo, Marcus Rashford; y Ferrán Torres o Robert Lewandowski.
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