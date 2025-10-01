En qué canal pasan Barcelona vs. PSG por la Champions League 2025-2026 hoy

Barcelona y PSG se miden este miércoles, por la segunda fecha de la Champions League 2025-2026, y le dan forma al partido más atractivo de a jornada entre uno de los semifinalistas de la edición anterior y el actual campeón, el monarca en ejercicio. El encuentro inicia a las 16 de la Argentina y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede online en Flow, DGO y Telecentro Play. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

Los dos equipos están entre los favoritos al título y debutaron en el máximo certamen continental de Europa con una victoria, por lo que suman tres unidades en la tabla de posiciones. El elenco culé se impuso a Newcastle 2 a 1 como visitante mientras que los parisinos, que intentarán defender la corona, hicieron lo propio ante Atalanta 4 a 0 en el Parque de los Príncipes.

De cara a este partido, los entrenadores tienen varias bajas. El alemán que dirige a los españoles, Hansi Flick, no cuenta por diversas lesiones con Fermín López, Gavi, Joan García y Raphinha mientras que el DT de la entidad gala, Luis Enrique, no tiene a varios jugadores que habitualmente son titulares como el ganador del último Balón de Oro, Ousmane Dembélé; Désiré Doué y el capitán Marquinhos. Además están en duda Fabián Ruiz, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha.

Ousmane Dembelé es una de las máximas figuras del PSG y el flamante campeón del Balón de Oro Adam Davy� - PA Wire�

Barcelona vs. PSG: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en Barcelona, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). El partido, como todos los del certamen, está disponible también en Disney+ y el minuto a minuto en canchallena.com.

Fox Sports (Flow, Telecentro Play y DGO).

Disney+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres; y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Illya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Lee Kang-in; Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos y Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.

Barcelona y PSG se volverán a enfrentar por la Champions League luego de los cuartos de final que protagonizaron en la edición 2023-2024. En esa oportunidad, el Blaugrana ganó 3 a 2 como visitante en la ida pero perdió 4 a 1 de local en la revancha y quedó eliminado.

El historial, en total, tiene 15 enfrentamientos en certámenes de la UEFA con seis triunfos españoles, cinco franceses y cuatro empates.