En qué canal pasan Barracas Central vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025 hoy

El grupo A del Torneo Clausura 2025 se cierra este lunes con tres partidos de la última fecha en simultáneo a las 17 y el más relevante de ellos es el que protagonizan Barracas Central vs. Huracán en el estadio Claudio Tapia porque ambos pelean por clasificar a octavos de final. A la vez, juegan Belgrano de Córdoba vs. Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

El cotejo entre el Guapo y el Globo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Barracas Central vs. Huracán

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa quiere asegurar su pasaje a los playoffs del certamen y, también, clasificar a la Copa Sudamericana 2026 a través de la Tabla Anual. Con un empate, le alcanza para terminar sexto en la zona A, pero no para ingresar directamente al certamen internacional porque aunque alcanzará a Tigre en 49 puntos, quedará detrás suyo por diferencia de goles (+7 contra +4). En ese caso, deberá ser campeón del Clausura para ingresar a la Copa Libertadores 2026 o esperar que se libere un cupo para meterse en el segundo campeonato en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En caso de ganar, se ubicará séptimo en la Anual y escalará al menos hasta el tercer puesto en el grupo A. En caso de que el Tatengue pierda con el Pirata, terminará segundo detrás de Boca con 25 unidades, la misma cantidad que Racing pero con mejor dividendo de anotaciones.

Barracas Central necesita ganar para terminar arriba en el grupo A del Torneo Clausura y clasificar a la Copa Sudamericana 2026 Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

El elenco de Frank Darío Kudelka, por su parte, se juega su presente y futuro y solo le sirve una victoria, cuanto más abultada mejor. En el Clausura, se ubica 12° con 19 puntos y aun imponiendose puede quedarse afuera porque tiene una diferencia de anotaciones de -5. El hecho de tener varios clubes por delante, entre ellos Belgrano y Defensa y Justicia por divididendo de goles, hace que no depende solo de sí mismo más allá de que a Estudiantes y Banfield los supera con un triunfo.

En la Anual, Huracán aspira a meterse en zona de acceso a la Sudamericana 2026 y necesita golear por más de cinco tantos para no depender de otro resultado porque, en ese caso, alcanzaría al Matador en 49 unidades y lo superaría por diferencia de goles. Con otro resultado a su favor, sería décimo y deberá esperar que se libere un cupo mientras que de no ganar, se quedará afuera porque se mantendrá 12° y ya no se pueden liberar más de dos cupos a los torneos internacionales (campeón del Clausura y Lanús en caso de que conquiste la Sudamericana 2025).

Posibles formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro; Siro Rosané, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios; Javier Ruiz, Iván Tapia; y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Marcelo Miño; Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro; Siro Rosané, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios; Javier Ruiz, Iván Tapia; y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua. Huracán: Hernan Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pareyra, Nehuen Paz, Leandro Lescano; Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Matko Miljevic; Leonardo Sequeira y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.80 contra 3.21 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.75.

Ambos clubes se enfrentaron en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 y ganó Barracas Central 1 a 0 como visitante en el estadio Tomás Adolfo Ducó con gol de Kevin Jappert.