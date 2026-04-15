En qué canal pasan Bayern Múnich vs. Real Madrid hoy, por la Champions League 2025-2026

Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan este miércoles desde las 16 (hora argentina) Allianz Arena de Alemania con arbitraje del esloveno Slavko Vinčić en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026 para definir quien será el rival de PSG -eliminó a Liverpool por un global de 4 a 0- en las semifinales.

El duelo, la continuidad del triunfo 2 a 1 de los bávaros en el estadio Santiago Bernabéu, se transmite en vivo por por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Bayern Múnich vs. Real Madrid

El conjunto teutón comandado por Vincent Kompany es uno de los grandes favoritos al título y lo demostró en el juego de ida, donde logró una importante victoria que no es definitiva pero si un gran paso hacia la siguiente instancia. Su poderío ofensivo es tal que el fin de semana pasado goleó en la Bundesliga a St. Pauli 5 a 0 y, con 105 tantos en el torneo, batió su propio récord de anotaciones en un mismo certamen a falta de cinco fechas para concluir el fixture. Así, se encamina al título número 13 en las últimas 14 ediciones.

Un dato no menor es que los bávaros ganaron todos los partidos que disputaron como local en la Champions League en curso, marca que también ostenta Arsenal, de los clubes que siguen en carrera. Tottenham también celebró en todos sus duelos ante su público, pero ya quedó eliminado.

El cuadro de la Champions League, con PSG y Atlético de Madrid en las semifinales Canchallena

El Merengue dirigido por Álvaro Arbeloa y que tiene a Franco Mastantuono en su plantel está obligado a ganar para tener posibilidades de clasificar a las semifinales. Si bien está en desventaja, es un rival al que no se lo puede menospreciar porque en la historia sobran antecedentes de resultados revertidos y, sobre todo, porque es el máximo campeón del campeonato continental del Viejo Continente.

Posibles formaciones

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany. Real Madrid: Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.59 contra 5.63 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a semifinales al anfitrión, paga hasta 5.38.

El historial entre ambos equipos en certámenes de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) es muy amplio y parejo, con 12 triunfos de Bayern Múnich, 13 de Real Madrid y cuato empates. Es el duelo que más se repitió en la historia de la Champions League y este miércoles sumará otro capítulo.

Fixture y resultados de los cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Liverpool vs. PSG

Ida: 0-2.

Vuelta: 0-2.

Bayern Múnich vs. Real Madrid

Ida: 2-1.

Vuelta: Miércoles 15 de abril a las 16 en el Allianz Arena de Múnich.

Atlético de Madrid vs. Barcelona

Ida: 2-0.

Vuelta: 1-2.

Arsenal vs. Sporting Lisboa

Ida: 1-0.

Vuelta: Miércoles 15 de abril a las 16 en el Emirates Stadium.

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