En qué canal pasan River vs. Carabobo por la Copa Sudamericana 2026 hoy

La Copa Sudamericana 2026 continúa este miércoles con seis encuentros correspondientes a la segunda fecha y uno de los que se desarrolla es River Plate vs. Carabobo de Venezuela desde las 21.30 (horario argentino) en el estadio Monumental con arbitraje del del peruano Kevin Paolo Ortega Pimentel, por el Grupo H.

El choque se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El otro encuentro de la zona será entre Bragantino y Blooming de Bolivia y se desarrollará este jueves en Brasil

River vs. Carabobo: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - Etapa de grupos - Grupo H

Día: Miércoles 15 de abril de 2026.

Hora: 21.30 (hora argentina).

Estadio: Monumental, Buenos Aires.

Árbitro: Andrés Rojas (Perú).

TV: ESPN (Dgo, Telecentro Play y Flow).

Streaming: Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

La previa de River vs. Carabobo, en el Monumental

El Millonario lleva seis encuentros sin derrota desde que Eduardo Coudet asumió la dirección técnica en reemplazo de Marcelo Gallardo con cinco triunfos, todos en el Torneo Apertura 2026 (ya se clasificó a octavos de final) y un empate en el debut de la Copa Sudamericana frente a Blooming por 1 a 1. Ese resultado lo obliga a tener que imponerse frente a los venezolanos para quedar en lo más alto de la tabla de posiciones que justamente lidera su rival de turno gracias a la victoria en el debut sobre Bragantino por 1 a 0.

Por la proximidad del encuentro ante Boca -el domingo 19 de abril en el Monumental-, el ‘Chacho’ no utilizaría a los habituales titulares para resguardarlos en medio de una seguidilla intensa de encuentros.

Eduardo Coudet está invicto como entrenador de River con cinco triunfos y un empate Gonzalo Colini - La Nación

El elenco que es visitante marcha sexto en el campeonato de su país y llegó a la Ciudad de Buenos Aires con la ilusión de dar el golpe y encaminar su clasificación, más allá de que luego restarán otras cuatro jornadas, tras el valioso triunfo sobre los brasileños.

Posibles formaciones