En qué canal pasan Boca vs. Racing por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este sábado, desde las 16.30, Boca y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Boca, que viene de perder 1 a 0 con Huracán, está penúltimo en su zona transcurridas las tres primeras jornadas del segundo torneo de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Tiene apenas dos puntos gracias a los empates ante Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe. La Academia, por su parte, se ubica en el undécimo puesto del mismo grupo con tres unidades producto de una victoria y dos derrotas. En la última jornada cayó por 1 a 0 ante Estudiantes.

En el último partido entre ambos, por el Apertura de este año, Racing se quedó con la victoria por 2 a 0 como local.

Boca vs. Racing: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 16.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico frente a Racing. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.22 contra los 3.80 que se repagan por un hipotético triunfo de la Academia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.05.

Posibles formaciones