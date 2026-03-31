En qué canal pasan Bolivia vs. Irak por el Repechaje al Mundial 2026

Irak y Bolivia definen el último clasificado al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 en la final del Repechaje 2 intercontinental que se disputa este miércoles a las 00.00 (hora argentina) en el estadio BBVA de Monterrey, México con arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El ganador irá al Grupo I de la Copa del Mundo con Francia, Senegal y Noruega.

La selección de Irak sueña con clasificar al Mundial 2026 y para eso debe pasar a Bolivia

La previa de Bolivia vs. Irak

Los iraquíes aguardaron por un oponente en la definición a raíz de que de los tres participantes del Repechaje internacional 2 -el otro fue Surinam- es el mejor ubicado en el ranking de la FIFA. Comandado por el australiano Graham Arnold, el mismo que dirigió a su país en Qatar 2022 y perdió ante la Argentina en octavos de final, accedió a la repesca tras derrotar a Emiratos Árabes Unidos en un partido de la quinta ronda de la Confederación Asiática de Fútbol (CAF) y sueña con volver a jugar una Copa del Mundo tras México 1986.

Irak tuvo inconvenientes para llegar a Monterrey por estar ubicado en la zona de la Guerra de Medio Oriente e, incluso, participa indirectamente en la contienda a favor de Irán. Su traslado incluyó un largo tramo vía terrestre para salir de Bagdad, llegar hasta un aeropuerto y, así, volar hasta México.

Bolivia quiere ser el séptimo país de Sudamérica en el Mundial 2026 Fernando Llano - AP

La Verde, por su parte, venció en semifinales a Surinam 2 a 1 con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros y está a un paso de volver a jugar una cita ecuménica después de más de 30 años porque su última aparición fue, justamente, en Estados Unidos 1994. En las eliminatorias sudamericanas, el equipo dirigido por Óscar Villegas se ubicó séptimo con 20 puntos, 17 de ellos como local en la altura incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0.

Posibles formaciones

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; y Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; y Aymen Hussein. DT: Graham Arnold. Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

En la previa al partido, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas y, en consiguiente, a ingresar a la cita ecuménica es el conjunto asiático con una cuota máxima de 2.47 contra 3.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco sudamericano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, cotiza a 3.30.

La única vez que ambos países se enfrentaron fue en un amistoso internacional en noviembre de 2018 e igualaron 0 a 0 en Emiratos Árabes unidos.