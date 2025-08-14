En qué canal pasan Central Córdoba vs. Lanús, por la Copa Sudamericana 2025 hoy

Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 tienen un cruce entre clubes argentinos que comienza este jueves y es Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Lanús. El encuentro de ida está programado a las 21.30 en el estadio Madre de Ciudades con arbitraje del peruano Kevin Paolo Ortega Pimentel.

El partido se transmite únicamente por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Central Córdoba vs. Lanús

El Ferroviario decantó en la Sudamericana tras ubicarse tercero en el Grupo C de la Copa Libertadores, el más parejo de todos porque sumó 11 puntos al igual que Liga de Quito y Flamengo, pero terminó por detrás por diferencia de gol. Así, jugó la reclasificación del segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y doblegó a Cerro Largo de Uruguay 3 a 0 con un triunfo de visitante tras empatar sin goles de local.

El conjunto de Omar De Felippe hace historia desde que conquistó la Copa Argentina 2024 y, en su primera vez compitiendo internacionalmente. Quiere acceder al grupo de los mejores ocho de la Sudamericana frente a un conocido rival que entró directamente en octavos gracias a que comandó la zona G con holgura: sumó 12 puntos gracias a tres triunfos y tres empates, por lo que está invicto en el campeonato.

En lo que va de la temporada, el Granate mostró su mejor versión jugando Copa Sudamericana LUIS ROBAYO� - AFP�

Posibles formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; José Florentín, Fernando Juárez, Lucas Besozzi, Matías Godoy; Matías Perelló y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; José Florentín, Fernando Juárez, Lucas Besozzi, Matías Godoy; Matías Perelló y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe. Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.56 contra 3.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.81.

La revancha se jugará el jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Ciudad de Lanús. Quien se imponga en la serie avanzará a cuartos y se medirá contra el vencedor del cruce entre América de Cali de Colombia y Fluminense de Brasil.