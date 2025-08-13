En qué canal pasan Cerro Porteño vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2025 hoy

Este miércoles, desde las 19 (hora argentina), Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata se enfrentan en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

El conjunto paraguayo se metió en la primera instancia de eliminación directa del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras quedar segundo en el Grupo G. Cosechó apenas siete puntos de 18 posibles (dos triunfos, un empate y tres derrotas), pero le alcanzó para avanzar de ronda aún a pesar de quedar a 11 puntos del líder Palmeiras. Hay 10 argentinos en el plantel: Alexis Martín Arias, Matías Pérez, Abel Luciatti, Guillermo Benítez, Gastón Giménez, Ignacio Aliseda, Federico Carrizo, Juan Iturbe, Jonatan Torres y Sergio Araujo.

El Pincha, por su parte, terminó la etapa de grupos en lo más alto de la zona A con un total de 12 unidades, misma cantidad que el escolta Botafogo, campeón defensor, pero con mejor diferencia de gol (+6 contra +3). A diferencia de su rival de turno, que nunca gritó campeón de este certamen, levantó el trofeo en cuatro ocasiones: 1968, 1969, 1970 y 2009. Con Eduardo Domínguez al mando del plantel, intentará recuperar la versión que lo llevó a ganar recientemente la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y el Trofeo de Campeones 2024.

Cerro Porteño vs. Estudiantes: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 19 en Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Cerro Porteño corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.75 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de La Plata. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.02.