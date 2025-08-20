En qué canal pasan Estudiantes vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2025 hoy

Estudiantes de La Plate recibe a Cerro Porteño de Paraguay este miércoles a las 19 en el estadio Uno con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela Sáez en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con el objetivo de cerrar la serie en la que se impone 1 a 0 gracias al triunfo en la ida como visitante en Asunción.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Estudiantes vs. Cerro Porteño

El Pincha festejó en el primer partido gracias al tanto de penal de Santiago Ascacíbar y afronta la revancha con esa mínima ventaja y el anhelo de superar una llave en la que es favorito. En la primera etapa comandó la zona A, una de las más parejas, con 12 unidades gracias a cuatro victorias y dos caídas. Sumó la misma cantidad que Botafogo, el campeón defensor de la Libertadores, pero quedó por encima suyo por diferencia goles (+6 contra +3).

A nivel local el conjunto de Eduardo Domínguez tiene un andar irregular en la temporada. Después de tres victorias seguidas en el Clausura, perdió ante Banfield 3 a 2 y quedó en el segundo puesto del Grupo A por detrás de Barracas Central, líder con 10 puntos.

El elenco guaraní atravesó la primera fase como uno de los peores segundos porque sumó apenas siete puntos en el Grupo G que lideró Palmeiras con 18. Consiguió dos victorias, una igualdad y tres caídas. El plantel lo conforman los argentinos Alexis Martín Arias, Matías Pérez, Abel Luciatti, Guillermo Benítez, Gastón Giménez, Ignacio Aliseda, Federico Carrizo, Juan Iturbe, Jonatan Torres y Sergio Araujo; y domina el Clausura de Paraguay con 20 unidades gracias a seis triunfos -el último lo consiguió el sábado pasado ante Guaraní por 4 a 3- y dos empates.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Alexis Castro, Cristian Medina; Edwuin Cetré, Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatan Torres. DT: Diego Martínez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.68 contra 6.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a la próxima etapa al elenco argentino, cotiza a 3.79.

El ganador de la serie avanzará a cuartos de final y se medirá ante el equipo que resulte vencedor en el cruce Flamengo vs. Internacional, ambos de Brasil. En la ida el Mengão se impuso 1 a 0 de local y la llave se definirá también este miércoles en Porto Alegre.