En qué canal pasan Estudiantes vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025 hoy

El clásico platense está programado para este domingo a las 15 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Facundo Tello
Este domingo, desde las 15, Estudiantes y Gimnasia se enfrentan en un partido interzonal correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Facundo Tello, se disputa en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Pincha, que viene de empatar 1 a 1 con Belgrano por los goles de Nicolás Fernández -B- y Gabriel Compagnucci en contra -E-, se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 18 puntos, misma cantidad que Central Córdoba pero con peor diferencia de gol (0 contra +5). Igualó los últimos tres encuentros del campeonato, todos por el mismo resultado.
El Lobo, por su parte, está decimosegundo en la zona B con 13 unidades. En la última jornada perdió 2 a 1 con Talleres de Córdoba por los tantos de Federico Girotti y Augusto Schott (Bautista Merlini empató transitoriamente para Gimnasia). Se ubica en la zona baja tanto de la Tabla Anual como de la de promedios y ambas definen un descenso a la Primera Nacional, por lo que no puede tropezar.
Estudiantes vs. Gimnasia: cómo ver online
El clásico está programado para este domingo a las 15 en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.50 contra los 6.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.79.
Posibles formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios; Edwuin Cetré y Guido Carrillo.
- Gimnasia: Nelson insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez o Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro o Fabricio Corbalán, Lucas Castro, Bautista Merlini; y Marcelo Torres.
