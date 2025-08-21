En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025 hoy

Godoy Cruz de Mendoza y Atlético Mineiro de Brasil definen este jueves desde las 19 una de las llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Feliciano Gambarte con arbitraje del chileno Felipe González, luego del triunfo 2 a 1 del conjunto de Belo Horizonte en la ida como local.

La revancha se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Hull es el gran referente de Atlético Mineiro, que quiere acceder a cuartos de final de la Copa Sudamericana LUIS ROBAYO - AFP

La previa de Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro

El Tomba define la serie como local porque accedió directamente a octavos gracias a que dominó la zona D con 12 unidades producto de tres triunfos y tres igualdades. Si bien sumó la misma cantidad que Gremio, quedó por encima por tener mejor diferencia de gol (+5 contra +4). El presente del elenco mendocino no es el ideal y, de hecho, recientemente Walter Ribonetto asumió la dirección técnico en lugar de Esteban Solari, quien dejó el cargo tras el mal arranque en el Clausura -tres empates y una caída-.

Con ‘Tino’ a cargo, el elenco mendocino todavía no ganó y dejó el invicto en el certamen continental con la caída en Belo Horizonte. En ese contexto, el equipo tienen ante sí una gran ocasión de revertir la llave frente al último finalista de la Copa Libertadores y meterse entre los ocho mejores de la Sudamericana.

El equipo brasileño, por su parte, fue segundo en el Grupo H de la primera etapa con 9 puntos producto de dos triunfos, tres empates y una caída y tuvo que disputar la reclasificación, en la que doblegó a Bucaramanga de Colombia 3 a 1 por penales tras igualar 1 a 1 en el global -sendas victorias 1 a 0-. Aún sin el poderío de la temporada pasada con Gabriel Milito al mando, es uno de los candidatos al título del certamen internacional por la jerarquía de su plantel, en el que sobresalen nombres como los de Hulk, Gustavo Scarpa, Junior Alonso, Guilherme Arana y Roni.

Posibles formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen; Juan Andrés Meli, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

Atlético Mineiro: Éverson; Nathanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco, Gustavo Scarpa; Igor Gomes, Tomás Cuello o Hulk y Roni. DT: Cuca.

En la antesala del cotejo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.70 contra 2.90 que cotiza su derrota, es decir una alegría del local. El empate, que le daría la clasificación a cuartos de final a Atlético Mineiro, paga hasta 3.05.

El ganador de la serie avanzará a cuartos de final y chocará contra Bolívar de Bolivia, que se impuso a Cienciano de Perú por un global de 4 a 0 -sendos trunfos 2 a 0, de local y visitante-.