En qué canal pasan Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina 2025 hoy

El encuentro se disputa este viernes a las 22.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Andrés Gariano

En el último partido entre Independiente Rivadavia y River, por la Liga Profesional 2024, la Lepra mendocina ganó 2 a 1
Este viernes, desde las 22.10, Independiente Rivadavia y River se enfrentan en el marco de una de las semifinales de la Copa Argentina 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Gariano, se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Lepra mendocina se metió entre los cuatro mejores del torneo más federal del país tras dejar en el camino a Tigre por 3 a 1 con goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio (Jabes Saralegui empató transitoriamente para el Matador). Desde el comienzo del certamen eliminó sucesivamente a Estudiantes de Buenos Aires, Platense, Central Córdoba de Rosario y Tigre.

Independiente Rivadavia sueña con dar el batacazo ante River para meterse en la final
El Millonario, por su parte, viene de dejar fuera de competencia a Racing por la mínima diferencia con un tanto de Maximiliano Salas. Ya venció a Ciudad de Bolívar en primera ronda, a San Martín de Tucumán en la segunda, a Unión de Santa Fe en octavos de final y a la Academia en cuartos. Ganó tres veces la Copa Argentina, la última de ellas en 2019 y las anteriores en 2016 y 2017, en todos los casos con Marcelo Gallardo al mando.

Independiente Rivadavia vs. River: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Córdoba y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a la final de la Copa Argentina 2025, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.90 contra los 4.78 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente Rivadavia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.30.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en el encuentro ante Independiente Rivadavia
