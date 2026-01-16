En qué canal pasan Independiente vs. Montevideo Wanderers por el torneo de verano 2026 hoy

Este viernes, desde las 21 (horario argentino), Independiente y Montevideo Wanderers se enfrentan en un amistoso de pretemporada correspondiente a la Serie Río de la Plata. El encuentro se disputa en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+.

El Rojo ya disputó tres amistosos en lo que va del año, aunque uno de ellos fue informal, ante Peñarol, con apenas dos tiempos de 25 minutos y un triunfo 2 a 1.

Los dos restantes fueron por la Serie Río de la Plata. En el primero le ganó 2 a 1 a Alianza Lima con goles de Matías Abaldo y Santiago Montiel (Alan Cantero puso en ventaja parcial al conjunto peruano). En el segundo derrotó a Everton de Chile por 5 a 3 con tantos de Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Gabriel Ávalos, Lautaro Millán e Ignacio Pussetto (Alan Medina, Julián Alfaro y Braian Martínez, ex Independiente, anotaron para el combinado chileno).

Independiente comenzó el año con el pie derecho y su DT, Gustavo Quinteros, dijo que son candidatos en el fútbol argentino GASTON BRITOS - FOTOBAIRES

Los Bohemios, por su parte, afrontarán su primer partido de este 2026. No juegan desde el 8 de noviembre del año pasado, cuando finalizaron su participación en el Clausura uruguayo con una abultada caída frente a River Plate por 4 a 0. En el plantel hay un argentino, Jonás Luna, quien llegó libre desde River en agosto del 2025 y ya disputó 14 partidos y convirtió un gol.

Independiente vs. Montevideo Wanderers: cómo ver online

El amistoso está programado para este viernes a las 21 (horario argentino) en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming en Disney+ Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”).

ESPN Premium.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.60 contra los 6.98 que se repagan por un hipotético triunfo de Montevideo Wanderers. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.70.

Las casas de apuestas ponen a Independiente como claro favorito al triunfo en el amistoso ante Wanderers GASTON BRITOS - FOTOBAIRES

