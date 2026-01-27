En qué canal pasan Independiente vs. Newell’s por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este martes, desde las 22.15 (horario argentino), Newell’s e Independiente se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Daniel Zamora, se disputa en el estadio Marcelo Bielsa y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Lepra comenzó su participación en este certamen nacional con una derrota por 2 a 1 como visitante ante Talleres de Córdoba por los goles de Ronaldo Martínez y Valentín Depietri (Walter Núñez descontó para el club rosarino en tiempo de descuento). De cara al compromiso de este martes, la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez no podrá contar con Bruno Cabrera, quien fue expulsado ante la T.

Armando Méndez cumplirá 100 partidos con la camiseta de Newell's en el partido ante Independiente

El Rojo, por su parte, consiguió un empate 1 a 1 como local frente a Estudiantes de La Plata, en un partido parejo que no tuvo un claro dominador y en el que Santiago Montiel vio la tarjeta roja en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros por un golpe en la cara a Leandro González Pírez. El tanto del local lo convirtió Luciano Cabral y el del visitante lo anotó Fabricio Pérez.

Newell’s vs. Independiente: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 22.15 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.48 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Newell’s. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.83.

Las casas de apuestas ponen a Independiente como favorito al triunfo en el encuentro ante Newell's GASTON BRITOS - FOTOBAIRES

Posibles formaciones