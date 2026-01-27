En qué canal pasan Independiente vs. Newell’s por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro entre la Lepra y el Rojo se disputa este martes a las 22.15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, con arbitraje de Daniel Zamora
Este martes, desde las 22.15 (horario argentino), Newell’s e Independiente se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Daniel Zamora, se disputa en el estadio Marcelo Bielsa y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
La Lepra comenzó su participación en este certamen nacional con una derrota por 2 a 1 como visitante ante Talleres de Córdoba por los goles de Ronaldo Martínez y Valentín Depietri (Walter Núñez descontó para el club rosarino en tiempo de descuento). De cara al compromiso de este martes, la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez no podrá contar con Bruno Cabrera, quien fue expulsado ante la T.
El Rojo, por su parte, consiguió un empate 1 a 1 como local frente a Estudiantes de La Plata, en un partido parejo que no tuvo un claro dominador y en el que Santiago Montiel vio la tarjeta roja en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros por un golpe en la cara a Leandro González Pírez. El tanto del local lo convirtió Luciano Cabral y el del visitante lo anotó Fabricio Pérez.
Newell’s vs. Independiente: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 22.15 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.48 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Newell’s. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.83.
Posibles formaciones
- Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Oscar Salomón, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Facundo Guch, Rodrigo Herrera o Luca Regiardo, Valentino Acuña; Luciano Herrera, Michael Hoyos y Matías Cóccaro.
- Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Luciano Cabral, Matías Abaldo, Walter Mazzantti; y Gabriel Ávalos.
