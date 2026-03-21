En qué canal pasan Independiente vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este sábado, desde las 20 (horario argentino), Independiente y Talleres se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 12 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo, irregular desde el comienzo del campeonato, se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 14 puntos, misma cantidad que Boca y Platense, aunque el xeneize está séptimo y el Calamar noveno por diferencia de gol. Viene de perder 2 a 1 con Instituto, como visitante, por los goles de Álex Luna y Giuliano Cerato (Matías Abaldo puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Gustavo Quinteros).

Independiente no pudo con Instituto y bajó puestos en la tabla de posiciones del Grupo A X.com

La T, por su parte, encadenó una buena racha de resultados y está sexta con 15 unidades al igual que Lanús, pero el Granate se ubica en el quinto puesto por acumular mejor coeficiente de tantos. En la última jornada empató 0 a 0 con Belgrano en una nueva edición del clásico cordobés, en un encuentro que se disputó en el estadio Julio César Villagra.

Independiente vs. Talleres: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 20 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.00 contra los 4.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Talleres. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.21.

Las casas de apuestas ponen a Independiente como favorito al triunfo en el encuentro ante Talleres Sebastián Hipperdinger

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