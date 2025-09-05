En qué canal pasan Italia vs. Estonia por las eliminatorias europeas 2026 hoy

Este viernes, desde las 15.45 (hora argentina), Italia y Estonia se enfrentan en un partido correspondiente al Grupo I de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro, se disputa en el Gewiss Stadium de Bérgamo y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Azurra necesita volver a las bases. El tetracampeón del mundo (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006) no logró clasificarse a las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, por lo que está obligado, por historia y calidad del plantel, a conseguir su boleto para el próximo año. Hasta el momento se ubica en el tercer lugar de su zona con tres puntos y viene de ganarle 2 a 0 a Moldavia con goles de Giacomo Raspadori y Andrea Cambiaso.

Gennaro Gattuso debutará como DT de la selección de Italia este viernes frente a Estonia Daniel Cole - AP

El combinado estonio, por su parte, sueña con jugar un Mundial por primera vez en la historia como país independiente, ya que solo participó 11 veces del certamen cuando formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Está cuarto con tres unidades, producto de un triunfo y tres derrotas. En la última jornada perdió 1 a 0 con Noruega por un gol de Erling Haaland.

El último enfrentamiento entre ambos fue por un amistoso en 2020, con triunfo de Italia por 4 a 0.

Italia vs. Estonia: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Bérgamo, Italia, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Italia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.09 contra los 37.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Estonia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 12.37.

La selección de Italia es favorita a quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes ante Estonia OZAN KOSE� - AFP�

Posibles formaciones