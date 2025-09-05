Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026, tras la fecha 17

Se desarrolló este jueves la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas y se definieron los tres boletos directos que restaban al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, donde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tendrá al menos seis representantes.

La selección argentina, con el primer puesto y el boleto la Copa del Mundo ya asegurado de antemano, se lució en el estadio Monumental con una victoria sobre Venezuela 3 a 0 y sigue mandando con 38 puntos. Su escolta es, con 10 unidades menos, Brasil, que doblegó a Chile 3 a 0 en el estadio Maracaná.

Ecuador, el otro combinado que llegó a la jornada 17 con el pasaje a la próxima cita ecuménica en su bolsillo, igualó ante Paraguay 0 a 0 en Asunción y cayó hasta el cuarto lugar con 26 tantos. Ese resultado le dio a los guaraníes el boleto al Mundial, más allá de que descendieron hasta el sexto puesto con 25 unidades. Uno de los que superó a ambos fue Uruguay, que se impuso a Perú 3 a 0 en el estadio Centenario de Montevideo, quedó tercero con 27 puntos y, al igual que el elenco de Gustavo Alfaro, accedió a la Copa del Mundo.

El otro país que irá a Norteamérica es la Colombia de Néstor Lorenzo. El combinado cafetero doblegó a Bolivia 3 a 0 en Barranquilla y se ubica quinto con la misma cantidad de unidades que Paraguay, pero mejor diferencia de goles.

Paraguay, de la mano de Gustavo Alfaro, jugará el Mundial 2026

La Vinotinto y Bolivia son los seleccionados que apuntan al repechaje porque ya no puede acceder directamente al Mundial. Los de Fernando Batista acumulan 18 unidades y en la última jornada recibirán a Colombia. Los bolivianos suman 17 y su próximo escollo será Brasil. La única combinación de resultados que le sirve es ganar y que no lo haga Venezuela, que en caso de igualdad en unidades quedará por encima por tener mejor diferencia de tantos. Perú está eliminado, al igual que Chile que llegó a la penúltima jornada sin chanches.

Resultados de la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas

Jueves 4 de septiembre

Argentina 3-0 Venezuela.

Paraguay 0-0 Ecuador.

Colombia 3-0 Bolivia.

Uruguay 3-0 Perú.

Brasil 3-0 Chile.

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Conmebol se mantuvo el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminaron entre el primer y el sexto puesto se clasificaron de manera directa al Mundial mientras que la que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

Colombia le ganó a Bolivia 3 a 0 y se clasificó al Mundial 2026 LUIS ACOSTA� - AFP�

Así se jugará la última fecha de las eliminatorias

Martes 9 de septiembre

20: Ecuador vs. Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha - Telefé, TyC Sports y TyC Sports Play.

20.30: Venezuela vs. Colombia - Estadio Monumental de Maturín - DSports.

20.30: Perú vs. Paraguay - Estadio Nacional del Perú - DSports 2.

20.30: Bolivia vs. Brasil - Estadio Municipal de El Alto - TV a confirmar.

20.30: Chile vs. Uruguay - Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos - TV a confirmar.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.