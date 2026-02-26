En qué canal pasan Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026 hoy

Flamengo y Lanús se enfrentan este jueves desde las 21.30 (hora argentina) en el estadio Maracaná con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera en el encuentro correspondiente a la revancha de la Recopa Sudamericana, el primer título que pone en disputa la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la ida, el Granate se impuso 1 a 0 en la Fortaleza con gol de Rodrigo Castillo.

La previa de Flamengo vs. Lanús

El Mengão, campeón de la Copa Libertadores 2025, es el gran favorito a quedarse con el trofeo, más allá de que está en desventaja. En su plantel tiene varias figuras y sobresale Lucas Paquetá, jugador al que adquirió recientemente a cambio de unos 42 millones de euros, récord en la historia del fútbol brasileño.

Obligado a ser protagonista de todos los torneos que disputa, el conjunto dirigido por Filipe Luís cuyo arquero titular es el argentino Agustín Rossi busca ante su público la primera estrella del año y, así, hacer olvidar por un momento el irregular arranque en el Brasileirão con un triunfo, un empate y una derrota.

El ex-Boca Agustín Rossi es el arquero argentino que brilla en Flamengo JUAN MABROMATA - AFP

El Granate, por su parte, disputa el certamen como ganador de la Copa Sudamericana 2026 y tiene ante sí la chance de escribir una de las páginas más gloriosas de su historia. Es uno de los clubes con más regularidad en la última década del fútbol argentino y se acostumbró a pelear por cosas importantes aún con presupuestos mucho más acotados que los equipos grandes.

Con la Recopa Sudamericana, se cierra un proceso en Lanús, tal reconoció el presidente de la institución, Nicolás Russo: “Después de la Recopa estamos abiertos a escuchar ofertas. Lanús necesita vender, no me preocupa. Si se vende un jugador al exterior, sea el que sea, se puede reponer”. Es que la entidad apostó fuerte a conquistar el trofeo internacional y, por ello, mantuvo a todo su plantel y, especialmente, a figuras como Castillo, Nahuel Losada, Ramiro Carrera, Eduardo Salvio y Marcelino Moreno, todos titulares en la visita de este jueves al estadio Maracaná.

Rodrigo Castillo es una de las grandes figuras de Lanús; el goleador marcó el único gol que hubo en la ida Gustavo Garello - AP

Posibles formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis.

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis. Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.45 contra 10.95 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría el título al conjunto argentino, paga hasta 4.50.

El historial entre ambos equipos tiene tres antecedentes, incluido el encuentro de la semana pasada, y está igualado con una victoria por lado más un empate. Las dos primeras veces que se enfrentaron fue en la Copa Libertadores 2012 con una igualdad 1 a 1 en la Argentina y una victoria 3 a 1 de Flamengo en Brasil.