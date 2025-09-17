LA NACION

En qué canal pasan Newell’s vs. Belgrano, por la Copa Argentina 2025 hoy

El encuentro que le da continuidad a los cuartos de final se desarrolla este miércoles a las 18 (horario argentino) en el estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis

Newell’s y Belgrano se enfrentan este miércoles desde las 18 (horario argentino) en el estadio Parque La Pedrera de San Luis con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, en un partido que le da continuidad a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. En la apertura de los mismos, Tigre y Argentinos Juniors ya se instalaron en semifinales.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas de los cableoperadores. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Newell’s vs. Belgrano

El conjunto dirigido por Cristian Fabbiani accedió a los cuartos de final tras vencer a Atlético Tucumán por 3 a 2 en un partidazo que tuvo lugar en el estadio Padre Martearena de Salta. Antes, llegó a los octavos tras sendos triunfos sobre Kimberley de Mar del Plata 5 a 4 por penales tras igualar sin goles y Defensa y Justicia 2 a 0. En el Grupo A del Torneo Clausura del fútbol argentino está 9°, a tres unidades del último equipo que se está metiendo en octavos de final, Huracán.

Belgrano, por su parte, dio el golpe en la instancia anterior en Rosario, contra Independiente, al que venció por 2 a 0. Antes, el Pirata eliminó a Defensores de Belgrano en un encuentro electrizante y escandaloso que finalizó 3 a 2. En el campeonato local marcha 10°, con los mismos puntos que Newell’s en el Grupo A, pero peor diferencia de gol.

Newell’s vs. Belgrano: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en San Luis y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Cronograma y resultados de los cuartos de final

  • Tigre 1-3 Independiente Rivadavia.
  • Racing vs. River Plate. A definir.
  • Newell’s vs. Belgrano de Córdoba - Miércoles 17 de septiembre.
  • Argentinos Juniors 1-0 Lanús.
