En qué canal pasan Platense vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este sábado, desde las 14.15, Platense y San Lorenzo se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Martínez, se disputa en el estadio Ciudad de Vicente López y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Calamar, ganador del Apertura en el primer semestre de este 2025, bajó drásticamente el rendimiento desde la salida de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez. Hasta el momento marcha penúltimo en su zona con apenas tres puntos, producto de tres empates y una derrota. En la última jornada empató 1 a 1 con Instituto por los goles de Ronaldo Martínez -P- y Damián Puebla -I-.

Platense necesita volver a festejar; es uno de los cinco equipos que no ganó en lo que va del Clausura EDUARDO RAPETTI - AFP

El Ciclón, por su parte, se reinventó rápidamente con Damián Ayude al mando quien, tras varios años con grandes resultados como entrenador de la Reserva, reemplazó a Miguel Ángel Russo como DT de la Primera. Está segundo con ocho unidades, misma cantidad que el líder River pero con peor diferencia de gol (+2 contra +6), y viene de ganarle a Vélez por la mínima diferencia con un tanto de Alexis Cuello.

Platense vs. San Lorenzo: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 14.15 en Vicente López y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Platense corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.62 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.63.

A pesar de jugar como visitante, San Lorenzo intentará derrotar a un debilitado Platense Fotobaires

