En qué canal pasan Platense vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025 hoy

El encuentro del Grupo B se disputa este sábado a las 14.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Sebastián Martínez
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, desde las 14.15, Platense y San Lorenzo se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Martínez, se disputa en el estadio Ciudad de Vicente López y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Calamar, ganador del Apertura en el primer semestre de este 2025, bajó drásticamente el rendimiento desde la salida de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez. Hasta el momento marcha penúltimo en su zona con apenas tres puntos, producto de tres empates y una derrota. En la última jornada empató 1 a 1 con Instituto por los goles de Ronaldo Martínez -P- y Damián Puebla -I-.
El Ciclón, por su parte, se reinventó rápidamente con Damián Ayude al mando quien, tras varios años con grandes resultados como entrenador de la Reserva, reemplazó a Miguel Ángel Russo como DT de la Primera. Está segundo con ocho unidades, misma cantidad que el líder River pero con peor diferencia de gol (+2 contra +6), y viene de ganarle a Vélez por la mínima diferencia con un tanto de Alexis Cuello.
Platense vs. San Lorenzo: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 14.15 en Vicente López y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium.
- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Platense corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.62 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.63.
Posibles formaciones
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Vicente Taborda y Ronaldo Martínez.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Matías Reali, Alexis Cuello y Agustín Ladstatter o Andrés Vombergar.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
Al detalle. Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 5
TV del sábado. Los Pumas-All Blacks y Springboks-Wallabies, Messi, Vélez-Independiente, fútbol europeo, Top 12 y Sinner y Alcaraz
Racing para abajo. Una derrota increíble que activa una racha muy adversa: penal por VAR, polémicas y Costas otra vez expulsado
- 1
River, un equipo de dos caras, que pasó del desconcierto del primer tiempo a convertir en figura al arquero rival
- 2
Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera
- 3
Steve McManaman: de sus años con Santiago Solari y Redondo a su análisis de Mac Allister y Mastantuono
- 4
Liga de España: Julián Álvarez tiene nuevo socio en Almada y Mastantuono empieza su aventura en Real Madrid