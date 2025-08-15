River vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

River y Godoy Cruz se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos afrontan este compromiso días antes de jugar la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro está programado para las 18.30 en el estadio Monumental, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de TNT Sport. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Millonario está segundo en la tabla de posiciones de su zona con ocho puntos, misma cantidad que el escolta San Lorenzo pero con mejor diferencia de gol (+6 contra +2), y en el plano local viene de empatar 0 a 0 con Independiente. El Tomba, por su parte, se ubica en el 13° lugar con apenas tres unidades, producto de tres igualdades y una derrota. En la última jornada cayó por 2 a 1 ante Gimnasia de La Plata.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de febrero de este año, en el marco de la quinta fecha del Apertura. En aquella oportunidad, en Mendoza, empataron 0 a 0. El antecedente más reciente en el Monumental es del 12 de marzo de 2023, por la Copa de la Liga de ese año: fue goleada de River por 3 a 0 con un doblete de Lucas Beltrán y un tanto de Esequiel Barco.

River vs. Godoy Cruz: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 17 de agosto.

: Domingo 17 de agosto. Hora : 18.30.

: 18.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Sebastián Zunino.

River vs. Godoy Cruz: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 18.30 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.43 contra los 8.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Godoy Cruz. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.25.