En qué canal pasan Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este viernes, desde las 21, Racing y Tigre se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se disputa en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está en canchallena.com.

La Academia se ubica en el 12° lugar de la tabla de posiciones de su zona con apenas cuatro puntos conseguidos en las primeras cuatro jornadas, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Viene de empatar 1 a 1 con Boca por los goles de Santiago Solari -R- y Milton Giménez -B-. Afrontará este compromiso en la antesala de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 del martes ante Peñarol, en la que deberá reponerse tras la derrota por 1 a 0 en Montevideo en la ida.

Tras la derrota en la ida, Racing intentará dar vuelta su serie de Libertadores luego de jugar ante Tigre EITAN ABRAMOVICH - AFP

El Matador, por su parte, está undécimo con la misma cantidad de unidades e idéntica diferencia de gol que el conjunto de Avellaneda, pero con más goles a favor (tres contra dos). En la última fecha perdió por la mínima diferencia ante Huracán, como local, por un tanto de Leonardo Gil, por lo que necesita volver a sumar puntos para no perder de vista los puestos de clasificación a octavos de final.

Racing vs. Tigre: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 21 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.94 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Tigre. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.50.