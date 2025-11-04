En qué canal pasan PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025-2026 hoy

Este martes, desde las 17 (horario argentino), Paris Saint Germain (PSG) y Bayern Múnich se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani, se disputa en el Parque de los Príncipes y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto parisino es el campeón en ejercicio del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Se consagró por primera vez en la temporada pasada, tras golear 5 a 0 a Inter de Milán en la final. Comenzó la defensa del título con el pie derecho: transcurridas las primeras tres jornadas, lidera la tabla de posiciones con puntaje ideal y una diferencia de gol de +10. Su escolta es, justamente, el combinado bávaro, que suma la misma cantidad de unidades y también comparte el coeficiente de tantos, pero está segundo por acumular menos goles a favor (12 contra 13).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de julio de este año, por los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025. En aquella oportunidad, PSG se quedó con la victoria por 2 a 0 gracias a las anotaciones de los franceses Désiré Doué y Ousmane Dembélé. Lo llamativo es que el 2 a 0 definitivo llegó a los 96′, cuando el equipo dirigido por Luis Enrique jugaba con dos futbolistas menos por las expulsiones de Willian Pacho y Lucas Hernández.

PSG vs. Bayern Múnich: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Francia y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con una ínfima ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.62 contra los 2.64 que se repagan por un hipotético triunfo de Bayern Múnich. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.00.